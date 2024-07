Iskustva domaćih turista iz hotela za odrasle: Može da se odspava, a može i toples na bazenu

Hoteli za odrasle u inostranstvu postaju sve popularniji. Prenosimo vam iskustva onih koji su ljetni odmor proveli u njima.

Izvor: YouTube/Amare Ibiza Adults Only Hotel Review

Koliko turista, toliko načina i ideja kako da provedete odmor. Turistička industrija odgovara na potrebe putnika i otvara sve više hotela prilagođenih odraslima. Šta to znači? Hoteli za odrasle su objekti u kojima djeca nisu dozvoljena. Starosna granica varira. Postoje hoteli koji dozvoljavaju boravak gostima starijim od 16 godina, dok drugi dozvoljavaju boravak samo osobama starijim od 21. godine. Iako tu mogu da prenoće porodice (dijete, na primer, ima 16 godina), ponuda i infrastruktura nisu osmišljeni za najmlađe. Atrakcije obično uključuju banje, klubove, kazina i večernje predstave.

Na forumima društvenih mreža za turiste i putnike pojavila se tema o boravku u hotelima za odrasle. Uslijedila je veoma duga i zanimljiva diskusija, pošto su mišljenja i iskustva po ovom pitanju veoma različita. Dok se mnogi pitaju zašto se iz godine u godinu sve više ljudi odlučuje za hotele za odrasle, oni koji ih rezervišu, slažu se u jednom - mir i tišina nemaju cijenu. Ipak, mnogi su u tome uočili i negativnu stvar.

Turisti koji su imali priliku da godišnji odmor provedu u ovakvom tipu hotela napominju da su imali osjećaj da je van sezone, kada je školska godina u toku. Jedna od korisnica je istakla da pitanje mira i tišine može da bude sporno jer hoteli za odrasle često prave žurke: "Kada odrasli provode odmor bez djece, piju mnogo alkohola i uopšte nije mirno". Evo kakva su iskustva onih koji su boravili u hotelima za odrasle:

Natalija: To što nema djece je osnovni benefit u takvim hotelima. Nemam ništa protiv najmlađih, ali više volim da se odrasli zabavljaju nego da slušam klince koji vrište, kukaju i na koje 24 sata mora da se obrati pažnja. Gosti bez djece na odmoru rijetko ustaju rano, pa zahvaljujući ovakvoj vrsti smještaja, možete da spavate do 10 bez problema i uživate u miru i tišini. Pored toga, sve animacije i zabave u hotelima za odrasle, prilagođeni su zrelim korisnicima. To ih čini privlačnijima i čini da želite da više učestvujete u njima.

Luka: Koristio sam nekoliko takvih usluga. Hotel za odrasle je zaista odlična stvar ako želite da se opustite uz prelijep pogled i bez nepotrebne buke. Išao sam u restoran i mogao da uživam u hrani, a da dijete pored ne vrišti i ne plače i da ga roditelji ne tjeraju na hranu koju ne voli. Za mene je hotel za odrasle pravi fenomen.

Svetlana: Nije bilo vriske i plača djece, nije bilo prskanja u bazenu i trčanja između ležaljki. Neki ljudi su već podigli svoju djecu i samo žele da se odmore. Svađanje sa djecom u kafeteriji oko toga šta će, a šta neće da jedu, neprijatno je iskustvo. Više volim mir i tišinu, pa biram hotele za odrasle.

Ana: Željela bih da istaknem da dijelim iskustvo kao supruga muškarca sa dvoje djece. Imamo običaj da na ljetovanje idemo sami. Tada biramo hotele za odrasle, najčešće u Grčkoj, jer ima šta da se bira. Kad idemo sa djecom, tada odsjedamo u hotelima gdje je sve prikladno za djecu - vodeni parkovi, igraonice, hrana. Zahvaljujući tome, imam sjajno poređenje.

Po mom mišljenju, ova vrsta hotela je odlična ideja. Prvo, gastronomska ponuda u mjestima za odrasle prilagođena je različitim ukusima. Nema lokala brze hrane, dječije zabave i drugih bučnih ometanja. Niko ne gleda poprijeko nekoga ko pije proseko uz doručak. Ja lično ne odobravam da pijete alkohol kada imate djecu pod svojom brigom. Još jedna prednost je mogućnost sunčanja u toplesu. Ležaljke za odrasle mi pružaju udobnost da to mogu da uradim bez paranoje da se pokrijem svaki put kada ustanem iz ležaljke.

Bitna je i tišina. Takođe je važno obratiti pažnju na lokaciju hotela za odrasle. Moja zapažanja pokazuju da se objekti ovog tipa nalaze na malo drugačijim mjestima, manje turističkim od onih gdje smo na svakom koraku bombardovani prodavnicama suvenira. Da sumiramo, hotel za odrasle ima samo prednosti, nema nedostatke. Naravno, sve zavisi od individualnih preferencija, ali uvijek sam oduševljena hotelima za odrasle.

Šta vi mislite o hotelima za odrasle?

Anketa Da li biste išli u hotel za odrasle? Da, naravno! 100% (3)

Ne, mislim da nema smisla. 0% (0)

Zavisi od toga koliko su mi mir i tišina potrebni. 0% (0) Povratak na glasanje Da li biste išli u hotel za odrasle? Da, naravno!

Ne, mislim da nema smisla.

Zavisi od toga koliko su mi mir i tišina potrebni. Glasaj Rezultati

BONUS VIDEO:

(MONDO)