Pele o posljednjem razgovru sa Glogovcem: Kao da su mu krenule suze, žao mi je što se nismo bolje upoznali

Glumac Dragan Petrović Pele se na manje od sedam dana prije nego što će Nebojša Glogovac umrijeti čuo sa njim.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/YouTube/Printscreen/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Glumac i profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Dragan Petrović Pele otkrio je kako je izgledao njegov posljednji razgovor sa kolegom Nebojšom Glogovcem.

"Meni je žao što se on i ja nismo bolje upoznali. Poznavali smo se, šalili smo se, on na moj ja na njegov račun. Uvijek sam se radovao kada ga sretnem. Čuli smo se na manje od nedjelju dana prije nego što je preminuo. Taj razgovor me je posebno dirnuo. Kada sam čuo da je bolestan, i da je u ozbiljnom zdravstvenom stanju pozvao sam ga telefonom", rekao je Pele.

Kako kaže, Glogovac mu je zvučao vitalan.

"Rekao sam mu - ajde nemoj da se foliraš, šta se izležavaš. Ti si Glogovac, ti si glog, jak, žilav… nemoj tu da mi se maziš. Primijetio sam u njegovom glasu nešto. To je ono kad neko napravi pauzu a vi imate osjećaj da su mu krenule suze. To mi je ostalo u sjećanju, zapamtio sam taj momenat. Kao da je preispitivao sebe. A nije bilo potrebe, on je bio čista duša, bio je dobar čovjek. Velika glimačka pojava i zaista dobar čovjek. Koliko je malo dobrih ljudi, je l’ da? On je bio poseban u svakom smislu, i kao čovjek i kao umjetnik. Tako vam je to, po pravilu dobri ljudi odlaze prije nekih drugih ljudi. Ali ostaje sjećanje", ispričao je Dragan Petrović Pele za Balkan info.

Podsjetimo, Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine.

Rođen je 30. avgusta 1969. u Trebinju, ali se u predškolskom uzrastu preselio u Pančevo. Studirao je filozofiju, ali se poslije nekoliko godina predomislio i upisao glumu u klasi profesora Vladimira Jevtovića, u generaciji sa Natašom Ninković, Vojinom Ćetkovićem i Sergejem Trifunovićem.

Karijeru je započeo na televiziji, manjim ulogama u serijama "Bolji život" i "Raj". Filmska publika upoznala ga je i zavoljela u ostvarenjima "Ubistvo s predumišljajem" i "Do koske". Uslijedile su uloge u filmovima "Bure baruta", "Spasilac", "Ranjena zemlja", "Nebeska udica", zatim komediji "Munje", hororu "TT sindrom"…

Višestruko je nagrađivan za uloge u pozorištu i na filmu. Dobio je četiri godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nagradu grada Beograda za filmsku umetnost, gran pri u Nišu, Sterijinu nagradu, zatim nagrade "Miloš Žutić" i "Car Konstantin".

(MONDO)