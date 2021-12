Dejvid Kaverdejl pozdravio fanove grupe Whitesnake i pozvao ih na sarajevski koncert (VIDEO)

Hard rok legende Whitesnake održaće koncert u Sarajevu 19. jula, a tim povodom frontmen benda Dejvid Kaverdejl je putem videoporuke pozvao fanove iz BiH, ali i regiona da zajedno isprate njegovu posljednju turneju sa popularnim bendom.

Izvor: YouTube/Klix.ba

"Pozdrav, Sarajevo! Ja sam Dejvid Kaverdejl iz benda Whitesnake i dolazimo da vas vidimo u Skenderiji 19. jula 2022. godine. Jedva čekamo da odsviramo koncert za vas. Ostanite zdravo i sigurno i budite spremni za pravi rokenrol", poručio je Kaverdejl.

Publika koja bude prisustvovala koncertu u dvorani Mirza Delibašić imaće priliku da posluša kompletan presjek višedecenijskog bogatog opusa legendarnih rokera, poput hitova kao što su "Here I go Again", "Is This Love", "Fool For You Lovin", "Still of the Night", "Sailing Ships" i mnogih drugih.

Whitesnake su formirani 1978. godine na inicijativu Kaverdejla, tada već bivšeg pjevača čuvenog sastava Deep Purple. Na početku karijere osvajaju publiku širom Evrope, nakon čega čuvena "bijela zmija" svjetsku slavu započinje 1987. godine objavom albuma "Whitesnake".

... Izvor: YouTube/Klix.ba

(Mondo)