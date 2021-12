Zverka zbog optužbi za silovanje izgubio milione: Glumac se oglasio poslije skandala

Glumac Kris Not, optužen za silovanje, izgubio je najmanje 12 miliona dolara otkad je izbio skandal.

Glumac Kris Not (67) zbog optužbi za silovanje je već izgubio 12 miliona dolara, kao i posao u jednoj seriji, prenose američki mediji.

"Zverka" iz serije i filmova "Seks i grad", čiji lik je u nastavku "And just like that" doživio neočekivanu sudbinu, optužen je za silovanje od strane tri žene mada nikakav zvaničan postupak još uvijek nije pokrenut protiv njega. Glumac, koji je oženjen Tarom Vilson i imaju dvoje djece, navodno je napastvovao dvije žene dok je bio u braku s njom, a jednu prije toga. Tara je nedavno uslikana bez burme a Kris je izjavio da se "nada da će provesti Božić s njom i djecom".

Glumac je paparacima u srijedu dao kratku izjavu, u kojoj je ponovio da je nevin.

"Imate moje saopštenje, stojim pri svemu što sam rekao. Šta sad bude bilo, biće. To je sve što mogu da kažem, znate kako ovo ide", rekao je glumac paparacima.

Američki mediji prenose da je, otkad je optužen za silovanje, Not izgubio poslovni ugovor vrijedan 12 miliona dolara, vezan za prodaju tekile s njegovim potpisom. Takođe je izgubio ulogu u seriji "The equalizer". Kris i Tara imaju sina Oriona koji ima 13 godina, a prije godinu i po dana dobili su sina Kitsa.

Glumac je posljednju ulogu ostvario u nastavku serije "Seks i grad", nazvanom "And just like that".

