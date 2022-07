Novi, dupli album "Pepersa": U oktobru nam stiže "Return of the Dream Canteen“

Bend Red Hot Chili Peppers, koji je na turneji po sjevernoj Americi, obavijestio je publiku tokom koncerta u Denveru da će njihov dupli album „Return of the Dream Canteen“ biti objavljen 14. oktobra.

Izvor: DANIEL DEME/EPA

To će biti drugo izdanje koje će bend objaviti tokom ove godine.

Proljetos je izašao dupli album „Unlimited Love“ kojim se RHCP vratio brzinom svjetlosti, osvojio top liste, oborio rekorde po pitanju tiraža i rasprodatih koncerata širom svijeta. Kruna ove faze bila je dobijanje zvijezde na Bulevaru slavnih u Holivudu kao i velika svjetska turneja koja je ubrzo počela.

"Krenuli smo u potragu za sobom, kao bendom koji smo oduvijek bili. Iz zabave smo džemovali i iznova učili neke stare pjesme. Ubrzo smo započeli misteriozan proces stvaranja novih pjesama, ponovo smo osjetili hemiju koja ja nas je obuzimala i koja je na ovom našem putu osvježavala naše prijateljstvo. Kada smo prepoznali da zvuci klize, a da nas vizije osvajaju – samo smo nastavili sa radom.

Nismo prestajali da pišemo. Kada je sve bilo gotovo, sva ta magija koja nas je okruživala podarila nam je više pjesama nego što smo mogli da pretpostavimo. Shvatili smo da će to rezultirati objavljivanjem dva dupla albuma, jedan za drugim. Album "Return of the Dream Canteen" je sve što jesmo i sve ono o čemu smo ikada sanjali. Spakovano je. Napravljeno krvlju naših srca", kazali su "Pepersi".

Dok čekamo, poslušajte još uvijek svjež album "Unlimited Love":

(MONDO)