Tirkizna plaža čeka: Evo koji hitmejkeri nastupaju na Sea Dance festivalu u Budvi

Planetarni i regionalni hitovi koji se slušaju „na riplej“ stižu i ovog ljeta na jednu od najljepših plaža Jadrana, na osmo izdanje Sea Dance festivala.

Shouse, Mahmut Orhan, Dubioza Kolektiv, Konstrakta, Senidah, Mimi Mercedez, Who See, Crni Cerak, Tam, Micka Lifa, Kejt, Da Wreck su za Sea Dancere spremili hitove koji se uglas pjevaju ovog ljeta i godinama unazad, a klupske himne i razloge za đuskanje do ranih jutarnjih sati donijeće Nina Kraviz, Anfisa Letyago, Mind Against, Coeus, Human Rias, Ilija Djokovic, Marko Nastić i mnogi drugi!

Vanvremenski hitovi najvećih svjetskih i regionalnih muzičkih zvijezda, koje će prirediti nezaboravnu žurku za najjače finale ljeta, s razlogom zajedno broje vrtoglavih milijardu i po strimova i pregleda!

„Love Tonight“ dvojca Shouse broji preko 400 miliona strimova, 11 miliona Shazam-a i spada u Top 50 najstrimovanijih numera na Spotify! Pjesma se našla u top 10 singlova na top listama u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Holandiji i Švajcarskoj, a nova pjesma „Won’t forget You“ je prati u stopu!

Mahmut Orhan je pravu pometnju na muzičkoj sceni napravio 2016. godine izbacivši numeru „Feel“ (feat. Sena Sener), koja danas broji skoro pola miliona pregleda i strimova na YouTube i Spotify, i uz koju se jednako entuzijastično pleše i danas. „Feel“, „Fly Above“ i Orhanovi ostali hitovi definitivno će rasplesati tirkiznu uvalu!

Do kakve euforije umije da dovede Nina Kraviz već odlično znaju fanovi Sea Dance festivala, ali i Exita i No Sleep-a. „Skyscrapers“, „Ghetto Kraviz“, „I'm Gonna Get You“ samo su neke od traka koje je stvorila ova techno genijalka. U nevjerovatnim pjesmama za njom ne zaostaju ni Mind Against, a među njima su „Gravity“, „Walking Away“, i sveža „Freedom“.

Odličan niz nastavlja Anfisa Letyago novim singlom „HAZE“, zatim tu su „Nisida“ i „Catch The Spirit“. Jedinstvenu muzičku energiju Coeus je predstavio u izdanjima za Afterlife – „Horizon“, „Rebirth“ i „Beyond Dreaming“, a za Drumcode lejbl isto je uradio Ilija Djokovic, sa energičnim trakama „Equilibrium“, „Aura“, kao i sa pjesmama „Vera“ i „202X“ za Filth On Acid.

Dubioza Kolektiv su najuspješniji su muzički kosmopoliti regije, a na Sea Dance dolaze jači za odličan studijski album „Agrikultura“, objavljen početkom maja, ali bez sumnje njihova set lista proći će najveće hitove iz prebogate pjesmarice. Ana Đurić Konstrakta već mjesecima oduševljava publiku širom svijeta atipičnim zvukom pjesme „In Corpore Sano“, kojom je pobijedila na Evroviziji, a njima se dodaju i „Nobl“ i „Mekano“ iz projekta „Triptih“, kao i „Neam šamana“ i „Žvake“.

Neprikosnovena trap kraljica Senidah ponovo će zapaliti tirkiznu uvalu hitovima čija se popularnost ne smanjuje: „Replay“, „Mišići“, „Slađana“ i mnogi drugi koje će pjevati u glas sa publikom. Vodeći crnogorski hip-hop dvojac Who See će Sea Dance energično pomjeriti dobro poznatim hitovima: „Naselje“ „Đe se kupaš”, „Nemam ti kad”, i mnogim drugim koje su postale apsolutni favoriti.

Mimi Mercedez će moćnim bas linijama i kontroverznim stihovima atmosferu na Sea Dance festivalu dovesti do usijanja kroz pjesme „Samo keš”, „Patike za trčanje“, „Kleopatra“ i mnoge druge. Nova trap i rap senzacija Crni Cerak na Sea Dance donosi hitove kao što su: „CC1“ i „CC2“, koje su radili za film „Južni vetar“, ali i novu numeru „CC3“, koju su prvi put izveli na Exitu i uz koju je desetine hiljada fanova skakalo na svaki bit.

Pop zvijezda u usponu i talentovana kantautorka Tam rasplesaće Sea Dance novim ljetnim hit singlom „Pogana”, ali i numerama sa debitantskog EP izdanja „Refleksija“, dobro poznatim pjesmama „Žad“, „Brži od svega“, i „Aj ćao“, dok treperka Micka Lifa donosi zapažene singlove kao što su „Njiham“, „Naturale & Pure“, i neizostavni „Kardio“. „Cure sa Balkana“, „Mikelanđelo“ i „Eva” (feat. Sajsi MC), samo su neke od numera koje supertalentovana i svestrana mlada Kejt donosi u tirkiznu uvalu.

Mladi barski hip hop sastav Da Wreck će oduvati publiku pjesmama sa albuma „Crkvice“ i „Sedam“, ali i singlovima „Grizeldisimo“ i „Naše Djelo“. I ostatak regionalnih i domaćih izvođača pobrinuće se za vrhunsku atmosferu, a među njima su: 84 BIT, Anjusic, Branko Vuković, Buba, Budo, CHBX, Došljak, Double Needle, Iks Oks, John K, Konatari, Lazar, Marko Pajković, Marko T, Mr. Lekka, Mr. Mips, Nessuno, OAK brothers, Sen Oliver, Pelzensers, Pim Secle, Rhudaman, Satie, Soc, SOFT 85, Stamina, Stanco, Starac, Straks, Vlado Božović i Vuk Đurišić.

