Velika Exitova promo žurka uvod u novi festival u Sarajevu

Sarajevski Dom mladih otvoriće vrata velikim imena svjetske i regionalne elektronske scene na GetExited događaju koji će se održati u subotu, 5. novembra 2022.

Posljednji Get EXITed i sjajan nastup Hot Since 82 bili su jedan od najznačajnijih stranih gostovanja elektronske muzike u Sarajevu proteklih godina, a organizatori, EXIT i Garden of Dreams, najavljuju novu noć za pamćenje.