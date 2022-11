Bijonse, Adel i Kendrik Lamar predvode nominacije za Gremije

Američka pjevačica Bijonse nominovana je za najviše Gremija, a najveća konkurencija biće joj britanska koleginica Adel sa kojom će se boriti za najvažnije nagrade na predstojećoj dodjeli 2023. godine.

Izvor: Shutterstock

Obe umjetnice nominovane su u kategoriji za Najbolji album godine, Adel za svoj album 30, a Bijonse za dens izdanje Renaissance.

Osim toga, u trci su za Najbolju pjesmu i snimak – Adel sa numerom Easy On Me, a Bijonse sa Break My Soul.

Za Najbolji album u konkurenciji su i Hari Stajls i „Koldplej“, zajedno sa švedskim pop legendama, grupom „Aba“ za njihov novi album Voyage.

Bijonse predvodi trku sa ukupno devet nominacija, čime se izjednačila sa svojim suprugom Džej Zijem za najnominovanijeg umjetnika u istoriji Gremija – ukupno 88 nominacija, prenosi RTS.

Međutim, američka pop ikona nije osvojila nijedan Gremi u tri najvće kategorije još od svog albuma Single Ladies 2010. godine.

Ukoliko dobije četiri i više Gremija sledećeg februara, postaće i najnagrađivaniji umjetnik u istoriji prestižnih muzičkih nagrada.

Kendrik Lamar je drugi po broju nominacija u osam kategorija za svoj četvrti album Mr Morale and the Big Steppers.

Adel i kantri zvijezda Brendi Karli su na trećem mjestu, sa sedam nominacija.