Princ Hari otkrio ŠOK detalje odnosa s Vilijamom: "Izvrijeđao Megan, pa me fizički napao"

Izvor: Profimedia/Pool Photo

Princ Hari i Megan Markl ne prestaju da šokiraju javnost ispovijestima iz života britanske kraljevske porodice, koju su napustili 2020. godine. Poslije serijala "Hari i Megan" koji je mnoge iznenadio, mlađi sin kralja Čarlsa sada je u autobiografiji objavio da ga je brat, princ Vilijam, napao i oborio na zemlju!

Princ Hari je svoju knjigu nazvao "Spare", odnosno "rezerva", misleći na frazu o kraljevskim porodicama koje uvijek imaju najmanje dvoje djece - prestolonasljednika i "rezerve". U knjizi je napisao da ga je princ Vilijam fizički napao i oborio na zemlju i izvrijeđao Megan Markl.

"Svađa je izbila u našoj kući u Londonu 2019. godine, rekao sam mu da se ponaša iracionalno, a on je nazvao Megan teškom, nevaspitanom i svađalicom. Odgovorio sam mu da mi ponavlja kao papagaj ono što štampa piše o njoj, a onda je počeo da urla na mene", prisjetio se princ.

Izvor: Profimedia

"Zgrabio me je za kragnu, pokidao mi ogrlicu i bacio me na zemlju. Pao sam na činiju za vodu našeg psa, koja je pukla. Ostale su mi vidljive povrede, modrice i posekotine od komada činije, na leđima. Ležao sam na podu ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe napolje", napisao je princ Hari.

"Vilijam mi je odgovorio - hajde, vrati mi udarac. Tako smo se svađali kada smo bili djeca. Odbio sam i on je otišao, malo kasnije se vratio i izvinio. Okrenuo se na izlasku i rekao mi da Megan ne mora da zna za incident. Pitao sam, misliš za napad? Odgovorio mi je da me nije napao", napisao je on.

Princ Hari dalje piše da inicijalno nije obavjestio Megan o napadu, već je najprije pozvao svoju terapeutkinju. Megan Markl je za tuču saznala tek kada je primjetila povrede na njegovim leđima.

Izvor: Profimedia

Odlomke iz knjige objavio je britanski "Gardijan", a "Dejli mejl" piše da je velika misterija kako su novinari uspjeli da se dokopaju primjerka autobiografije princa Harija, pošto je izdavač "Pingvin haus" preduzeo mnoštvo mjera kako nijedna reč ne bi "iscurila". Knjiga princa Harija "Spare" izlazi početkom sljedeće nedjelje a već je na listi bestselera u pretprodaji na sajtu "Amazon".

