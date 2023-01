Đani prodao nelegalno podignutu kuću, BIJESNA Slađa sve otkrila

Folk pjevač Radiša Trajković Đani prodao je vikendicu na obali rijeke Save nakon što nije uspio da pridobije građevinsku dozvolu za nju.

U medijima je nedavo osvanula vijest da folker Radiša Trajković Đani, čiji se snimci na kom ga "zatrpavaju" bakšišem svakodnevno šeruju na društvenim mrežama, nije uspeo da pridobije građevinsku dozvolu za luksuznu vikendicu na obali rijeke Save kao i da je ona sada predviđena za rušenje. Kako se sada navodi on je ipak prije godinu i po dana uspio da se otarasi vile od pola miliona evra.

Kako folkerova supruga Slađa otkriva, pomenuta nekretnina više nije u njihovom vlasništvu, međutim nije željela da kaže nikakve detalje ni oko prodaje ni oko legalizacije objekta u koji je Đani svojevremeno uložio čitavo bogatstvo, a onda naprasno odlučio da ga proda.

"Mi smo to prodali prije godinu i po dana, molim vas, nemojte više da me zovete i da me uznemiravate. Ne želim ništa da objašnjavam. Eto, mi smo prodali prije godinu dana kuću, oni peglaju sad tu nešto, doviđenja, prijatno", rekla je Đanijeva Slađa i prekinula razgovor ne željeći da priča ni o tome kako su prodali kuću koja nije legalizovana.

"Đani je vjerovatno odlučio da se riješi velelepnog zdanja nakon što je bezuspješno pokušavao da pribavi građevinsku dozvolu, koju čak ni on nije mogao da dobije bez obzira na poznanstva i novac koji ima. Kao i većina ostalih nekretnina tu uz Savu, i njegova kuća nelegalno je podignuta, a baš ona je i prikazana kao primjer izgradnje divljih kuća u tom dijelu grada kada je nedavno rađen prilog u 'Dnevniku', što su mediji već preneli i ne znajući da je pjevač prodao luksuznu vikendicu. Pisalo se i da ona vrijedi 250.000 evra, ali njena vrijednost dostiže i do pola miliona jer je Đani u nju mnogo ulagao i dograđivao je sve vrijeme, radeći je za svoj gušt. Ipak, kad je shvatio da od legalizacije neće biti ništa, verovatno je prodao nekome ko je na sebe preuzeo veliki rizik da sada strahuje od rušenja, mada se svi koji imaju bespravno podignute objekte uvek nadaju da će prije ili kasnije doći do legalizacije", tvrdi izvor blizak porodici Trajković.

Ekipa "Paparaco lova" snimila je ovo arhitektonsko čudo iz svakog ugla, pa se može videti da nekadašnje Đanijevo luksuzno zdanje pokraj Save ima bazen, košarkaški teren, a posjeduje i nekoliko spavaćih soba, kao i kupatila. Ogromna kapija i ograda trebalo je da štite od znatiželjnih pogleda slučajnih prolaznika.

