Oskarovac zamalo dobio glavnu ulogu u "The Last of Us" umjesto Pedra Paskala

AmeričkIi glumac i oskarovac Mahršala Ali zamalo je dobio glavnu ulogu u vrlo popularnoj HBO-ovoj seriji "The Last of Us". Ali je navodno trebao glumiti Džola Milera, no uloga je na kraju ipak pripala Pedru Paskalu.

Ranije su kružile glasine da je Ali bio razmatran za glavnu ulogu u seriji, a sada je to potvrdio glumac Džefri Pirs, koji u seriji glumi Perija, a u igri Tomija Millera. Piersa su pitali je li mu ponuđeno da i u seriji glumi Tomijevog brata, a on je potvrdio da je ipak Ali bio u izboru.

"Inicijalno su razgovarali s Mahršalom Alijem da igra ulogu Džola i tu sam već znao da nema šanse da ja glumim Tomija. Kasnije je ulogu dobio Pedro Paskal i tu sam bio 100 posto siguran da ja neću igrati ulogu koju sam imao u videoigri", rekao je Pirs za The Direct.

Inače, Pirs je u seriji imao sporednu ulogu u četvrtoj i petoj epizodi i glumio je Perla, desnu ruku lidera pokreta otpora u Kanzasu.