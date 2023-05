PREMINULA TINA TARNER! Svijet je ostao bez muzičke legende (VIDEO)

Tužna vijest - napustila nas je legendarna muzička zvijezda Tina Tarner.

Pjevačica Tina Tarner preminula je u 84. godini, saopštio je njen portparol.

Njen predstavnik je u izjavio rekao:

"Tina Tarner, ‘kraljica rokenrola’ umrla je danas u 84. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnahtu kod Ciriha, u Švajcarskoj. Svijet je ostao bez muzičke legende i uzora".

Tina Tarner je bila soul, R&B, dance, disco, pop, rock pjevačica, glumica i plesačica, koja je dosada s 12 Gremi nagrada, a poznati časopis "The Rolling Stone" stavio je na "Listu besmrtnih".

Dobila je svoje mjesto u Rokenrol kući slavnih u Klivilendu. Smatra se jednom od najuspješnijih ženskih rok izvođača svih vremena s prodanih 200 miliona albuma.

Rođena je 1939. godine u Tenesiju. Nakon razvoda roditelja, preselila se u Sent Luis, gdje je upoznala muzičara i budućeg muža Ajka Tarnera.

Zajedno su snimili velik broj hitova kao što su: "A Fool Nn Love", "It s Gonna Work Out Fine", "Honky Tonk Woman" te "Proud Mary".

Vjenčali su se 1962. godine u Meksiku. Međutim brak je trajao do sredine 70-ih kada se počeo raspadati zbog Ajkovog drogiranja i lošeg psihičkog stanja. Nakon razvoda 1974. godine Tina izdaje svoj prvi samostalni album nakon čega počinje njena samostalna karijera.

Njeni najveći hitovi su “What's Love Got To Do With It”, “Private Dancer” i “The Best”.

Glumila u filmovima “Tommy” (1975), “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985) i “Last Action Hero” (1993), a otpjevala je i naslovnu numeru "Golden Eye" u istoimenom filmu o Džejmsu Bondu.

Godine 1993. objavljen je njen biografski film “What's Love Got to Do With It”, adaptiran prema autobiografiji “JI, Tina: My Life Story”.

Povukla se sa scene 2009. nakon što je završila turneju “Tina!: 50th Anniversary Tour”, koja je 15. turneja s najvećom zaradom 2000-ih.

Karcinom crijeva dijagnostikovan joj je 2016. godine, a godinu kasnije imala je i transplataciju bubrega.

