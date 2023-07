Uručene nagrade pobjednicima Demofesta: Da li je finale trebalo otkazati? Evo šta kažu bendovi, a šta organizatori

Bend "Eho radar" iz Prijedora pobjednik je 12. festivala demo bendova "Demofest" u Banjaluci. Drugo mjesto osvojio je bend "LoM" iz Koprivnice, dok treće mjesto dijele bendovi "Škofja loka" i "Razvigor" iz Beograda.

Pobjednike je izabrao žiri u sastavu Brankica Janković, Zoran Marković, Branislav Predojević, Branislav Bane Antović i Zoi Kida. Nagrada za prvo mjesto iznosi 5.000 evra, za drugo 2.000, a treće 1.000 evra.

Dodijeljena je i nagrada "Plavi bas", koja je pripala basisti sastava "Neki reperi" Ivanu Tadinu.

Bendovi sinoć nisu nastupili, kako je planirano u finalu, jer su organizatori, zbog loših vremenskih prilika, bili prinuđeni da njihove nastupe otkažu, a Demofest je završen nastupima brojnih revijalnih bendova.

Pobjednici su proglašeni na osnovu nastupa u polufinalu.

Na ovu situaciju osvrnula se direktorka "Demofesta" i član žirija Brankica Janković koja je rekla da je, organizaciono, ovo bilo jedno od najtežih izdanja festivala, najviše zbog stalnih promjena vremena i vremenskih neprilika.

"Utisci se još nisu slegli, svi ćemo kasnije biti pametniji. Možda smo ove godine imali i najbolje demo bendove do sada. Izabrali smo pobjednike, a žao nam je što je nevrijeme odlučilo da ih ne čujemo još jednom u finalu", izjavila je Jankovićeva.

"Da smo odlučili da bendovi nastupe u finalu, pa da poslije tri benda kiša prekine, onda ne bismo mogli da odlučimo pobjednike. Ovako su svi imali ravnopravan tretman," pojasnio je odluku žirija Branislav Bane Antović. Smatra da je beskonačno važno za Republiku Srpsku, BiH i region što se festival nakon pet godina vratio.

U bendu "Škofja Loka" su izrazili nezadovoljstvo odlukom da finalisti ne nastupe posljednje večeri.

"Vjerujemo u dobru volju Demofesta, ali voljeli bismo da sljedeće godine napravite neku 'rejdž' ili 'krindž' binu na kojoj ćemo nastupiti. Apelovao bih da se ljudi više angažuju oko muzike. U muzičkom svijetu muzika mora da bude na prvom mjestu. Imam osjećaj da je u pitanju materijalno, a ne spiritualno. Nedostajao je domaćinsti pristup. To se, drugari, tako ne radi", rekao je Petar Rudić, član benda.

Njegovo mišljenje nisu dijelili "vicešampioni" Demofesta, bend "LoM" iz Koprivnice.

"Ono što smo željeli to smo i ostvarili na festivalu, a to je reakcija publike. Dobili smo kontakte, imamo pozive za koncerte i zadovoljni smo. Za ostalo me zabole", rekao je Leo Benkek iz "Loma".

Gitarista "Eho Radara" Nikola Grab dao je komentar u sličnom tonu rekavši da pobjednički bend ima razumijevanje za odluku organizatora.

"Vjerujem da nema puno razloga za negativnost, imali smo svi isti tretman. Hvala svima na nagradi i potrudićemo se da opravdamo povjerenje žirija. I moram reći da su svi bendovi koji su nastupili bili odlični",zaključio je Grab.

