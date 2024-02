KRENUO OČEVIM STOPAMA: Sin Kilijana Marfija dobio ulogu u filmu Taike Vaititija sa samo 16 godina

Donedavno skrivan od očiju medija 16-godišnji Aran je oca pratio na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa.

Izvor: YouTube/screenshot/Universal Pictures

Irski glumac Kilijan Marfi, zvijezda je serije "Peaky blinders" i filma "Openhajmer", a po svemu sudeći na isti put krenuo je i njegov sin Aran Marfi (16).

Aran je oca pratio na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa, i uživo pratio veliki uspjeh oca koji je prvi put osvojio prestižnu nagradu za svoju ulogu u filmu "Openhajmer". Čini se da je holivudski sjaj oduševilo mladog Arana, koji će uskoro debitovati u svojoj prvoj filmskoj ulozi.

Aran će glumiti u filmu Taike Vaititija "Klara and The Sun", adaptaciji bestselera New York Timesa Kazua Ishigura, britanskog pisca japanskog porijekla i dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Mladi glumac igraće lika po imenu Rik, a ostatak glumačke ekipe čine Džena Ortega i Ejmi Adams. Film "Klara i sunce" prati Klaru, prijateljicu-robota osmišljenu da spriječi usamljenost. Klaru kupuje majka i tinejdžerka Džozi, koja obožava svoju novu robotsku prijateljicu, ali boluje od misteriozne bolesti. Adaptaciju scenarija potpisuje Dahvi Valer, a film je priča o Klarinoj potrazi da spasi Džozi i one koji je vole, od slomljenog srca i kako u tom procesu Klara uči snagu ljudske ljubavi.

Kilijan Marfi je sadašnju suprugu upoznao 1996. godine i ona je njegova prva i jedina ljubav, a pored Arana par ima još jedno, starijeg sina Malahija Marfija (18). Njegova supruga je Ivon Mekginis, a poznanstvo se desilo tokom promovisanja filma "Disco Pigs". Kilijan i Ivon su se vjenčali 2004. godine i godinu dana kasnije dobili prvog sina, a 2007. i drugog. Godinama su živjeli u Londonu, ali su se 2014. vratili u Irsku, i žive u Dablinu. Djecu drže potpuno van javnosti, a Kilijan je jednom prilikom rekao da živi kao sav normalan svijet - vozi se autobusom, ide u prodavnicu, kupuje mlijeko...

Ivon Meginis je profesionalna umjetnica rođena 1972. godine. Četiri godine je starija od Kilijana, a njih dvoje se nikada ne pojavljuju zajedno na crvenom tepihu. Pogledajte kako izgleda:

(MONDO)