Šta nas čeka na dodjeli Oskara: Evo koga ćemo gledati i slušati na zvjezdanoj sceni

Džimi Kimel će se ponovo vratiti na mjesto domaćina

Izvor: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Dodjela Oskara će se emitovati uživo iz Dolbi teatra u nedjelju, 10. marta 2024, sa početkom u 19 časova.

Džimi Kimel će se ponovo vratiti na mjesto domaćina. To će mu biti četvrti put što ga svrstava u društvo Vupi Goldberg i Džeka Lemona koji su takođe ceremoniju vodili po četiri puta.

Džoni Karson je bio domaćin čak pet Oskara, Bili Kristal je vodio devet, a Bob Houp na listi domaćina zauzima prvo mjesto sa istorijskih 11 nastupa.

Tradicionalno, u okviru Oskara, nominovani za najbolju originalnu pjesmu nastupaju uživo, pa nije neobično obožavaoci jedva čekaju nastup Goslinga sa pjesmom I'm Just Ken iz filma Barbie (Barbi), koju su napisali Mark Ronson i Endru Vajat.

Inače, Gosling i Ema Stoun odbili su da izvedu numeru Grad zvijezda iz La La Lend-a na dodjeli nagrada 2017. godine, ali se čini da će se ove godine glumačka zvijezda latiti mikrofona. THR izvještava da će glumac zaista izaći na scenu tokom ceremonije, ali – da li će mu se pridružiti drugi Kenovi iz filma – još nije objavljeno, prenosi RTS.

Najavljeno je da će biti izvedene i ostale pjesme koje su nominovane za prestižnu nagradu, a među njima je nastup Džona Batista (It Never Went Away – American Simphony), Becky G (The Fire Inside – Flamin' Hot), Bili Ajliš i Finijas O'Konel (Za šta sam stvoren? iz Barbi), i Skot Džordž i pjevači Osage (Pjesma za moj narod – Ubistva pod cvjetnim mjesecom).

Kao i obično, tokom večeri Oskara na sceni će se pojaviti veliki broj poznatih uticajnih imena iz svijeta filma, a među njima će ovog marta biti Brendana Frejzer, Mišel Jeo, Ke Hui Kvan i Džejmi Li Kertis.

Među ostalim najavljenim ko-voditeljima su Maheršala Ali, Nikolas Kejdž, Metju Mekonahi, Lupita Niongo, Al Pačino, Mišel Fajfer, Sem Rokvel, Zendaja, Kris Hemsvort, Dvejn Džonson, Majkl Kiton, Redžina King, Dženifer Lorens , Kejt Mekinon, Rita Moreno, Džon Mulani, Ketrin O'Hara, Oktavija Spenser, Remi Jusef, Emili Blant, Sintija Erivo, Amerika Ferera, Seli Fild, Rajan Gosling, Arijana Grande, Ben Kingsli, Melisa Makarti, Isa Rej, Tim Robins, Stiven Spilberg, Šarliz Teron, Forest Vitaker...

U oktobru 2023. otkriveno je da će Raj Kapur preuzeti ulogu izvršnog producenta za Oskare ove godine.

Kada je riječ o nominacijama film "Openhajmer" vodi sa 13 nominacija. Slijede "Jadna stvorenja" sa 11, dok je ostvarenje "Ubistva pod cvjetnim mjesecom" osvojio 10 nominacija.

U kategoriji Najbolji film ove godine nominovani su: Američka fikcija (American Fiction), Anatomija pada (Anatomy of a Fall), Barbi (Barbie), Bartonova akademija (The Holdovers), Ubistva pod cvjetnim mjesecom (Killers of the Flower Moon), Maestro (Maestro), Openhajmer (Oppenheimer), Prošli životi (Past Lives), Jadna stvorenja (Poor Things) i Zona interesa (The Zone of Interest).

Za najbolje glumce nominovani su Bredli Kuper, Kolman Domingo, Pol Džijamati, Kilijan Marfi i Džefri Rajt. Sa druge strane, za najbolje glumice nominovane su Anet Bening, Lili Gledston, Sandra Hiler, Keri Maligan i Ema Stoun.

