Zbog ove serije gledaoci otkazuju PRETPLATU NETFLIKSU: Rediteljka šokirala planetu!

Do sada Netfliks nije imao seriju poput "Supers**sa", koja govori o životu najpoznatijeg glumca filmova za odrasle.

Mnogi nisu mogli da vjeruju da je Netfliks objavio seriju poput "Supers**sa". Trenutno jedna od najšokantnijih serija o kojoj bruji svijet govori o životu najpoznatijeg glumca filmova za odrasle, Roka Sifredija.

Bijesni gledaoci Netfliksa koji su naletjeli na ovo kontoverzno ostvarenje, zaprijetili su da će otkazati svoje pretplate. Serija prati odrastanje Roka Tana u Ortoni, Italiji, koji postaje Roko Sifredi, najpoznatija zvijezda filmova za odrasle na svijetu. Glavna uloga pripala je Alesandru Borgiju.

Netfliks je seriju označio kao 18+, ali ljudi se ipak zgražaju nad "neprikladnim" sadržajem, a posebno im je zasmetala jedna scena koja je bila podijeljena na Instagramu pa je misteriozno izbrisana nakon nekoliko sati, vjerovatno zbog brojnih pritužbi gledaoca. U kratkom videu prikazana je zvijezda serije Alesandro Borgi, kako se ljubi i ima odnose s nekoliko oskudno odevenih žena. A možda i najšokatnija je scena sa groblja, nakon sahrane njegove majke. Mnogi su zapretili potpunim otkazivanjem pretplate na pomenutoj platformi "kako bi zaštitili svoju djecu", piše Daily Mail.

"Sada i na Netflixu imamo po**iće? Otkazujem pretplatu, moja djeca neće ovo gledati", "Zar nije ovo neprikladno za platformu na kojoj su i djeca?", "Po**ografija izgleda postaje mejnstrim. Bolesno", "Stvarno je tužno da je ovo prihvatljivo", samo su neki od komentara.

Netfliksova najeksplicitnija serija ikada

"Roko Sifredi je amblem, on je ikona, on je pe**is zapadne kulture", izjavila je za "The Independent" Frančeska Manieri, rediteljka ove serije koju su podveli kao dramu, i nastavila: "Moj cilj je bio staviti muškarce ispred njih samih. To je ono što nazivamo falocentričnim ustavom, ustavom u kojem je pe**is središte misli pre svega. Dakle, šta možete učiniti danas da biste razumjeli odnos između muškaraca i žena? I kako se muškarci mogu staviti pred sliku svog simbola i pokušati sve to dekonstruisati?" Ako je suditi po rediteljki, ovo su "uzvišeni ciljevi" ove serije. "Supers**s" je projekat žene - Manieri se identifikuje kao feministkinja, a prethodno je s Lukom Guadanjinom kreirala proslavljenu mini seriju o odrastanju "We Are Who We Are". Tvrdi da je njen plan bio "zaista duboko zaroniti u srž muškosti", dok su otkrivali život legende po**ografskih filmova.

Kao zvijezda više od 1300 filmova za odrasle, Sifredi se povukao iz ove industrije 2004. godine, a zatim se vratio akciji pet godina kasnije, a nakon toga je tvrdio da se ponovo "penzionisao" 2022. Oženjen je i ima dva sina.

