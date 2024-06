10 NAJBOLJIH SERIJA KOJE MORATE POGLEDATI OVOG LJETA: Od japanskog epa do kontroverzne drame o uhođenju

Od brutalnog japanskog epa do kontroverzne drame o uhođenju na Netfliksu i hit adaptacije video igrice, BBC je izabrao najbolje serije za strimovanje koje su objavljene u prvoj polovini 2024. godine.

Ovo je BBC lista najboljih serija, a vi nam javite u komentarima kako bi izgledala vaša:

1. "True Detective: Night Country"

U četvrtoj sezoni "Pravog detektiva" Džodi Foster je žestoka šefica policije u malom gradu na Aljasci, koja vodi istragu o jezivom slučaju višestrukog ubistva. Smještena u doba godine kada sunce ne izlazi dvije nedjelje, serija je prelijepo snimljena u "ponoćnom bluzu" koji vam omogućava da osjetite hladnoću i uvlači vas u svijet u kojem stručnjaci za tehnologiju žive rame uz rame sa lokalnim stanovništvom koje gaji natprirodna uvjerenja.

Na društvenim mrežama uživaju pronalazeći veze sa prvom sezonom iz 2014. godine, ali nema potrebe za tim kontekstom jer ovo je priča za sebe.

2. "Shogun"

Čim se "Igra prestola" završila 2019. godine, razgovor se okrenuo ka tome koja će nova epska fantastika zauzeti njegovo mjesto.

Ali pet godina kasnije, ispostavilo se da je njen najubjedljiviji nasljednik serija bez ikakvih elemenata fantazije - već istorijska drama o stvarnom Japanu iz 17. vijeka koja ipak kanališe oštar pogled na svijet, epske vizuelne prikaze i veliko interesovanje političke manevre. Zasnovan na istorijskom romanu Džejmsa Klavela, koji je već 1980-ih pretvoren u izuzetno uspješnu miniseriju, "Šogun" se fokusira na Džona Blektorna, britanskog mornara koji je doživio brodolom na japanskoj obali. Ono što slijedi je istovremeno sjajno snimljeno, briljantno odglumljeno i nepokolebljivo brutalno.

I dok je prvobitno bila zamišljena kao serija od jedne sezone, zbog velikog uspjeha FX je najavio još dvije sezone.

3. "Baby Reindeer"

Autobiografska priča Ričarda Gada "Baby Reindeer" kao da je niotkuda sletjela na Netfliks, a ipak je postala jedan od najvećih, najviše pričanih i uznemirujućih hitova godine.

Gad je stvorio i glumi komičara po imenu Doni Dan, koji se sprijatelji sa Martom. Ona dolazi u bar u kojem on radi, mašta o njihovoj vezi i nastavlja da ga maltretira mejlovima i skoro mu uništava život. Džesika Ganing je nevjerovatna jer Martu čini i prijetećom i žalosnom u svojim zabludama. Napetost se povećava kroz seriju dok ne postane mučno.

Doni je takođe više puta se**ualno zlostavljan od strane televizijskog producenta koji obećava da će mu pomoći u karijeri. Emisija je izazvala kontroverzu kada su gledaoci pretražili internet i otkrili Fionu Harvi, za koju su tvrdili da je prava Marta; od tada je davala intervjue medijima i sada tuži Netfliks zbog klevete, nemara i kršenja privatnosti za više miliona funti.

4. "Fallout"

Još jedna adaptacija postapokaliptične gejming franšize, koja je vjerovatno i uspješnija od "The Last of Us": zapanjujuće stilizovana i lukavo smiješna verzija "Fallout" serije , koja zamišlja svijet razoren nuklearnim ratom. Britanska glumica Ela Purnel predvodi glumačku postavu kao bistrooka stanovnica Trezora 33 koja jodlazi u misiju da spase svog oca na površini zemlje i dolazi u kontakt sa vrlo zanimljivim likovima.

Koprodukciju serije potpisuju Liza Džoj i Džonatan Nolan, kreatori "Zapadnog svijeta".

5. "Ripley"

Endru Skot očarava kao Tom Ripli u hičkokovskoj verziji romana Patrišije Hajsmit "Talentovani gospodin Ripli".

Smještena u Napulj i Rim 1960-ih, dramatična crno-bijela serija, koju je snimio Oskarom nagrađeni kinematograf Robert Elsvit, savršeno preslikava prelijepi mračni svijet u kome se Ripli uzdiže od malog prevaranta u Njujorku do „dolče vita“ kada uzurpira identitet svog dokonog bogatog prijatelja Dikija Grinlifa (Džoni Flin).

Flin, Dakota Faning i Eliot Samner su sjajni kao ljudi kojima se Ripli hrani. U stilu koji je daleko drugačiji od suncem okupanog, nezaboravnog filma iz 1999. godine, Stiven Zejlijan je napisao i režirao seriju koja je zadivljujuća i vizuelno veličanstvena.

6. "One Day"

Nijedna serija nije izazvala emocije više od ove adaptacije britanske romanse Dejvida Nikolsa.

Prati odnos dva prijatelja, Dekstera i Eme, od univerziteta pa nadalje, svaki put istog dana, 15. jula, tokom 20 godina. Počevši od 1980-ih, predstavlja nostalgično putovanje za gledaoce određenog uzrasta, zajedno sa pažljivo odabranim pop pjesmana koje odgovaraju tom periodu. Ali u suštini ono što je seriju istaklo jesu glavni glumci – Leo Vudal, koji kao i u drugoj sezoni "Bijelog Lotosa" lako glumi arogantnog i iritantnog, ali istovremeno osjećajnog Dekstera, dok je Ambika Mod inteligentna, ali ranjiva Ema.

7. "Monsieur Spade"

Malo ko je vjerovao u ovaj projekat, a ispostavilo se da je riječ o jednom od najdivnijih iznenađenja u godini. Klajv Oven je Sem Spejd, privatni detektiv koji je sada premješten iz otrcanog San Franciska 1940-ih u mali grad u Francuskoj 1960-ih. Umjesto da oponaša proslavljenog žestokog momka Hamfrija Bogarta Spejda iz „Malteškog sokola“ (1941), Oven je izgradio lik koji je oštrouman i emocionalno hladan, ali ponekad i zbunjen, posebno kada pokušava da savlada francuski jezik.

Postoje zamršeni lični odnosi - glamurozna ljubavnica (Kjara Mastrojani) i mlada djevojka koja postaje Spejdova štićenica - i, naravno, ubistva koja ne može a da ne istražuje u malom gradu.

8. "Mr Bates vs the Post Office"

Rijetko se seriji može pripisati opipljiv uticaj na rad vlade - ali takav je bio slučaj ranije ove godine sa ovom briljantnom britanskom mini serijom, fokusiranom na nacionalni skandal sa poštama, kada je više od 700 menadžera poštanskih filijala optuženo za lažne račune, krađu i prevaru zbog neispravnog računarskog sistema.

Kada je emitovan u Velikoj Britaniji u januaru, odmah je izazvao ogroman odjek i podstakao premijera Rišija Sunaka da najavi da će donijeti novi zakon za "brzo oslobađanje i obeštećenje žrtava“. Četvorodijelna drama Gvinet Hjuz briljantno spaja ljudske priče sa nehumanom birokratijom na koju su naišli. Uticaj serije dokazuje da ne samo dokumentarni film, već i igrani programi mogu da utiču na politiku i prikažu jedno od njenih lica.

Hoće li "gospodin Bejts" inspirisati više serija da se uhvate u koštac sa institucionalnim skandalima našeg vremena? Nadajmo se.

9. "Režim"

Kejt Vinslet je smiješna, zastrašujuća i u vrhunskoj formi u ovoj mračnoj političkoj komediji kao Elena Vernam, diktatorka izmišljene centralnoevropske zemlje.

Elena (prilično loše) pjeva kada se za Božić obraća svojoj naciji, a građane naziva "Ljubavi moje". Sa zloslutne strane, ona se maskira u populistu, ali je nemilosrdna u svojoj odlučnosti da se održi na vlasti, napadajući obližnju zemlju i šaljući u zatvor svoje političke protivnike. Kao da je dijete Eve Peron i Vladimira Putina. Vinslet lijepo balansira komične i zle elemente svog lika i okružena je zvjezdanom glumačkom postavom, uključujući Matijasa Šonertsa kao sociopatskog vojnika koji postaje njen ljubavnik, Andree Rajzborou koja je njena uplašena i ucijenjena sluškinja i Hjua Granta kao kancelara kog je Elena smijenila.

10. "3 Body Problem"

Ova naučno-fantastična serija stigla je sa fanfarama, budući da je sljedeći projekat kreatora „Igre prestola“ Dejvida Beniova i Dena Vajsa. I iako možda nije baš postao fenomen kojem se strimer možda nadao, zaslužuje ozbiljne pohvale zbog svoje inteligencije i kreativne ambicije. Zasnovan na kineskom romanu, donosi priču o grupi prijatelja naučnika dok pokušavaju da shvate šta se dešava sa nizom samoubistava u njihovoj zajednici.

Postavlja pitanje – šta bismo uradili da znamo da će ljudska rasa biti uništena, ali ne za 400 godina? Osim toga, donijela je jednu od najšokantnijih TV scena godine, u rangu sa zloglasnim GoT-ovim "Crvenim vjenčanjem". Netfliks je najavio da će serija dobiti drugu i treću sezonu.

