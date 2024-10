Preminuo evrovizijski pobjednik: Otkriven uzrok smrti slavnog pjevača

Pjevač Martin Li preminuo je u 77. godini.

Izvor: PA / PA Images / Profimedia

Pjevač Martin Li, koji je 1976. godine pobijedio na Evroviziji predstavljajući Veliku Britaniju sa grupom "Brotherhood of Man" i pjesmom "Save Your Kisses For Me", preminuo je u 77. godini.

Muzičar je preminuo od srčane insuficijencije, potvrdila je pop grupa na društvenim mrežama. Grupa je odala počast svom "velikom prijatelju" u izjavi na Fejsbuku:

"S velikom tugom objavljujemo smrt našeg dragog prijatelja i kolege, Martina Lija iz Brotherhood of Man, koji je mirno preminuo u nedjelju, 29. septembra 2024. godine, od srčane insuficijencije nakon kratke bolesti. Martin je imao 77 godina", prenosi B92.

Martin je pjevao glavne vokale na pobjedničkoj pjesmi Evrovizije 1976. 'Save Your Kisses For Me', koja je bila broj 1 u 31 zemlji i u Ginisovoj knjizi rekorda je najprodavanija Evrovizijska pjesma svih vremena, kao i najveći pobjednik po procentu glasova, piše Daily Star.

(MONDO)