Umro čuveni srpski kompozitor: Njegove hitove pjevali Šaban Šaulić i Toma Zdravković

Jedan od najvećih srpskih kompozitora, Atanasije Savić, umro je danas, 26. novembra 2024. godine, u 91. godini.

Kompozitor Atanasije Savić će na večni počinak biće ispraćen u Čačku, gdje je i živio. Tužnu vijest potvrdio je Atanasijev sin.

Mnogi znaju čuveni hit "Jedna lasta ne čini proleće" koju je otpevao Šaban Šaulić, a napisao je upravo poznati Kruševljanin Atanasije Savić.

Atanasije Savić napisao je i najpoetničniju numeru koju je otpjevao Toma Zdravković, "Svirajte noćas samo za nju", koja je postala vanvremenski hit i jedna od najlepših narodnih pjesama.

"Ja sam poreklom Kruševljanin, rođen sam u selu Donja Omašnica kraj Morave. Rijeka me podsjeća na prolaznost - ja protičem a moje pjesme ostaju. Morava me vezala za vječnost, a žena me dovela u Čačak, kod njenih. Živim u Čačku, a stvaram za cijeli svijet", pričao je Savić i otkrio tada da su neke životne priče pretočene u stihove.

"Zabavljao sam se sa jednom Banjalučankom koja je studirala stomatologiju i imala bogatog strica u Beču. Htela je da nastavimo ljubav u carskom gradu, a ja ostadoh sam na obijali rijeke. Ljubav je ostala negde na raskršću, a moji jadi su pretočeni u pjesme "Sto puteva i sto staza" i "Smiri se srce, smiri".

