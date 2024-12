"Smiješna i bolno realna": Netfliksova serija s Lisom Kudrov je sve što vam treba za kraj godine

Obožavaoci su seriju opisali kao "osvježavajuće smiješnu".

Jedna od najbolje ocenjenih serija u kojima se pojavila Lisa Kudrov nekima je možda promakla, a osvojila je čak 100% na Rotten Tomatoes-u.

Britanska dramska serija "Feel Good", premijerno prikazana 2020. godine, i oduševila je gledaoce tokom dvije sezone.

"Intimni portret zavisnosti i ljubavi"

Netfliksovu seriju kreirali su komičarka Mej Martin i scenarista Džo Hempson. Mej Martin u seriji igra fiktivnu verziju sebe, a radnja je smještena u Londonu, gde Martin balansira između svoje komičarske karijere, nove veze i izazova zavisnosti i trezvenosti. Lisa Kudrov u seriji igra Martininu majku Lindu, dok Šarlot Riči, poznatija iz serije "You", igra ulogu Martinine devojke Džordž.

Kritika na Rotten Tomatoes-u za prvu sezonu glasi: "Intimni portret zavisnosti i ljubavi, Feel Good istovremeno je šarmantna, neugodna i potpuno vrijedna vaše pažnje." Jednako pozitivne recenzije dobila je i druga sezona: "Druga sezona serije Feel Good istovremeno je oštra i nežna, gorko-slatka analiza ljubavi i života koja će gledaoce ostaviti željnim novih priča Mej Martin."

Pojavila se u još jednoj seriji na Netflixu

Obožavaoci su seriju opisali kao "osvježavajuće smiješnu", dok je jedan od komentara glasio: "Nisam želio da se serija završi." Drugi je dodao: "Pametno i predivno napisana serija. Istovremeno smiješna, tužna, stresna i očaravajuća." "Feel Good" je pohvaljena i kao "iskren, urnebesan i bolno realan prikaz traume, PTSP-a, zavisnosti, zlostavljanja, ljubavi i odnosa."

Osim ove serije, Lisa se ponovo našla u središtu pažnje svojom najnovijom humorističnom dramom. Njena serija "No Good Deed" od danas je dostupna na Netflixu. Režirala je Liz Feldman, poznata po seriji "Dead To Me", a priča u osam epizoda prati tri porodice koje se takmiče za kupovinu iste španske vile iz 1920-ih, uverene da će im riješiti sve probleme.

