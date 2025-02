Najveća zvijezda današnjice doživjela debakl na Gremiju: Ova pjevačica trijumfovala i odnijela ubjedljivu pobjedu

Ovogodišnja dodjela Gremi nagrada imala je i humanitarni karakter, a skupljao se i novac za žrtve požara u Los Anđelesu.

Album "Cowboy Carter" američke pjevačice Bijonse osvojio je u nedjelju Gremi nagradu za najbolji album godine, dok je pjesma "Not Like Us" repera Kendrika Lamara proglašena najboljim spotom i pjesmom godine na 67. dodjeli Gremi nagrada u Los Anđelesu.

Bijonse prvi put osvaja nagradu za album godine

Bijonse je ove godine imala čak 11 nominacija za svoj osmi studijski album "Kauboj Karter", a na kraju je trijumfovala u dvije velike kategorije – za najbolji album godine i najbolji kantri album.

Američka muzička superzvijezda uspjela je da pobijedi Tejlor Svift, Bili Ajliš i druge velike izvođače, osvojivši nagradu za najbolji album – priznanje koje joj je godinama izmicalo.

Podsjetimo, bila je nominovana i za albume "I Am... Sasha Fierce" (2008.), "Beyonce" (2013.), "Lemonade" (2016.) i "Renaissance" (2022.), ali nikada nije osvojila ovu nagradu – sve do sada.

Dodjela nagrada održana je u Crypto.com Areni u Los Anđelesu, uprkos činjenici da su mnoga javna dešavanja otkazana zbog razarajućih požara koji su pogodili ovaj grad. Dio ceremonije bio je posvećen žrtvama ove katastrofe.

Kendrik Lamar pobijedio Bijonse, Tejlor Svift i Bili Ajliš

Reper Kendrik Lamar osvojio je nagradu za najbolji spot i pjesmu godine za "Not Like Us", pjesmu inspirisanu njegovim sukobom sa kanadskim reperom Drejkom.

Ova pobjeda je značajna jer je Lamar u ovoj kategoriji nadmašio Bijonse, Tejlor Svift i Bili Ajliš, osvajajući jednu od najprestižnijih Gremi nagrada.

Pjesma "Not Like Us" objavljena je u maju 2024. godine i dio je niza pjesama u kojima Lamar otvoreno kritikuje Drejka. Pjesma, obilježena snažnim bas ritmom, brzo je postala simbol američkog West Coast rap zvuka.

Sabrina Karpenter uzela dva Gremija

Mlada pop senzacija Sabrina Karpenter napustila je dodjelu nagrada sa dva Gremi priznanja, dodatno potvrđujući svoj status jedne od najperspektivnijih pop zvijezda današnjice.

Nagrade je osvojila u kategorijama:

Najbolji pop album – "Short n’ Sweet"

Najbolja pop vokalna izvedba – "Espresso"

Čapel Roan najbolji novi izvođač

Pjevačica Čapel Roan, poznata po hitu "Pink Pony Club", proglašena je najboljim novim izvođačem. Na sceni je iskoristila priliku da apeluje na diskografske kuće da obezbijede minimalne plate i zdravstvene beneficije za umjetnike. Roan se prisjetila perioda kada se osjećala "dehumanizovano" jer nije imala zdravstveno osiguranje.

Gremi nagrade u znaku pomoći žrtvama požara u Los Anđelesu

Ovogodišnja dodjela Gremi nagrada imala je i humanitarni karakter, jer je dio ceremonije bio posvećen prikupljanju sredstava za ljude pogođene velikim požarima u Los Anđelesu.

Katastrofalni požari odnijeli su 29 života, a hiljade ljudi su bile primorane da napuste svoje domove, uključujući mnoge muzičare. Zbog toga su organizatori Gremija odlučili da pomognu ugroženima putem posebnog fonda za pomoć.

Kako se biraju dobitnici Gremi nagrada?

Dobitnike Gremi nagrada bira 13.000 članova Američke akademije za diskografsku umjetnost i nauku, među kojima su pjevači, tekstopisci, producenti i muzički inženjeri.

