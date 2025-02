Bijonse i Tejlor u novom okršaju na dodjeli Gremi nagrada 2025: Da li će požarom opustošeni LA zasijati novim sjajem?

Dodjela Gremi nagrada, koja se održava u Los Anđelesu u nedjelju uveče 2.februara, predstavlja najvažniji događaj u muzičkom svijetu.

Gremi nagrade su jedne od najprestižnijih muzičkih odlikovanja, koje dodjeljuje Nacionalna akademija za umjetnost i nauku zvučnih umetnosti (NARAS) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dodjela zlatnih gramofona, koja se održava u Los Anđelesu u nedjelju uveče, predstavlja najvažniji događaj u muzičkom svijetu. Ova ceremonija traje nevjerovatnih osam sati, i okuplja najveće zvijezde iz popa, roka, kantri i hip-hopa.

Organizatori će dodeliti ukupno 94 nagrade, a najvažnija je ona za najbolji pop album. Među onima koji će prisustvovati su jedne od najvećih zvijezda današnjice - Bijonse i Tejlor Svift, koje se takmiče u kategoriji albuma godine, prvi put od 2010. godine, kada je Svift odnijela pobjedu.

Očekuju se i nastupi mnogih zvijezda, među kojima su: Sabrina Karpenter, Šakira, Stivi Vonder, a ceremonija će biti upotpunjena i počastima nedavno preminulom legendarnom muzičkom producentu Kvinsiju Džonsu.

Ko je u konkurenciji za album godine?

Glavno pitanje ovogodišnjih Gremija je - da li će Bijonse konačno osvojiti nagradu za album godine, nakon četiri prethodna poraza? Njen najnoviji album "Cowboy Carter", ambiciozan je pokušaj da se obilježe afro-američki koreni kantri muzike, što je često favorizovano od strane onih koji glasaju na Gremiju, s obzirom na sklonost ka albumima koji uzdižu američku muzičku istoriju. Međutim, dužina albuma, koja uključuje nekoliko slabijih numera, mogla bi umanjiti njene šanse.

Bili Ajliš, trenutni favorit na kladionicama, takođe se takmiči sa svojim trećim albumom "Hit Me Hard and Soft". Album "Brat" Čarlija IksCIksa postao je kulturni fenomen, dok je album Tejlor Svift "The Tortured Poets Department", koji je prošle godine bio najprodavaniji, neki smatraju možda i najslabijim u njenoj karijeri.

Ako pobijedi, Svift bi osvojila petu nagradu za album godine, što bi je učinilo liderkom u ovoj kategoriji u istoriji Gremija.

Ostale nagrade i favorit u kategoriji najboljeg singla

Jedna od najpopularnijih kategorija je najbolji singl, a među nominovanim pjesmama nalaze se "Espresso" Sabrine Karpenter, "360" Čarlija IksSIksa, "Texas Hold 'Em" Bijonse, "Birds Of A Feather" Bili Ajliš, dok je favorit za pobjedu "Not Like Us" Kendrika Lamara. Ako pobijedi, Lamar će postati tek drugi hip-hop izvođač koji je osvojio ovu nagradu, nakon "This Is America" Čajldliša Gambina 2019. godine.

Takođe, postoji i nagrada za tekstopisce, a u toj kategoriji se izdvajaju - Bruno Mars i Lejdi Gaga sa pjesmom "Die With A Smile", koja je izazvala veliko interesovanje glasača.

Gremi rekordi koji bi mogli biti oboreni

Bijonsin "Cowboy Carter" ima čak 11 nominacija, što ga potencijalno čini najnagrađivanijim albumom u istoriji Gremija. Trenutni rekord drži Santana, koji je 2000. godine osvojio devet nagrada za album "Supernatural". Ako njen album ne pobijedi u glavnoj kategoriji, Bijonse će svakako oboriti rekord za najviše nominacija za album godine bez pobjede!

Bili Ajliš bi mogla postati prva umjetnica koja je tri puta osvojila nagradu za najbolji album, dok bi Andre 3000 mogao ući u istoriju ako pobijedi u kategoriji za najbolju instrumentalnu kompoziciju, sa najdužim naslovom pjesme u istoriji Gremija "I Swear, I Really Wanted To Make A "Rap" Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time".

Ko glasa na Gremiju?

Više od 13.000 članova Recording Academy glasa za Gremi nagrade, uključujući muzičare, producente i tekstopisce. Da bi se kvalifikovali, članovi moraju biti trenutno zaposleni u muzičkoj industriji, i platiti godišnju pretplatu. Svakom članu je omogućeno da glasa u do 10 kategorija, a pravo glasa imaju i bivši pobjednici.

"Bitlsi" nominovani poslije 55 godina

Iako su se raspali prije 55 godina, legendarni "Bitlsi" su ponovo nominovani za Gremi nagrade 2025. godine. Nominovani su u kategorijama za album godine, i najbolje rok izvođenje, zahvaljujući pjesmi "Now and Then", koju je Džon Lenon snimio još 1970-ih, a koju su prošle godine završili Pol Mekartni i Ringo Star. "Bitlsi" bi mogli da postanu prvi koji su osvojili Gremi za pjesmu nastalu korišćenjem vještačke inteligencije, što je izazvalo pomiješane reakcije među glasačima, piše" 24kroz7".

Uticaj požara u Kaliforniji na ceremoniju

Izostale su zabave uoči, i nakon same dodele nagrada, a sav novac koji bi bio potrošen na ove esktravagantne žurke biće preusmjeren na pomoć ljudima koji su pogođeni požarima, i izgubili domove u vatrenim stihijama koje su opustošile područje Los Anđelesa i Kalifornije.

