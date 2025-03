Film "Anora" osvojio glavne nagrade: Pogledajte cijeli spisak dobitnika Oskara

Ovo je cijeli spisak dobitnika Oskara na dodjeli održanoj 2. marta 2025!

Izvor: Youtube/ABC News

Održana je 97. dodjela Oskara, na kojoj se tradicionalno odvijaju mnogi emotivni momenti dok cijeli Holivud i svijet čekaju da saznaju ko su dobitnici zlatnih statueta. Film "Anora" ovjenčao se najvećim nagradama - za najbolji film, režiju i glavnu žensku ulogu.

Film "Anora" prati mladu prostitutku iz Bruklina koja misli da će početi da živi bajku kada upozna sina oligarha i uda se za njega. Ali kada te vijesti stignu do Rusije, njeni roditelji kreću za Njujork kako bi poništili brak. Glavne uloge u filmu Šona Bejkera tumače Majki Medison, Pol Vajsman i Jura Borisov.

Pogledajte trejler filma koji je "počistio" dodjelu Oskara 2025!

"Anora" trejler Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Trailers

Bilo je suza i poljubaca - Hale Beri je sočno poljubila Ejdrijena Brodija, dok je Zoe Saldana zaplakala dok je prihvatala Oskara. Pročitajte cijeli spisak dobitnika!

Najbolji film - "Anora"

Najbolja režija - Šon Bejker, "Anora"

Najbolja glavna muška uloga - Ejdrijen Brodi, "Brutalista"

Najbolja glavna ženska uloga - Majki Medison, "Anora"

Najbolja sporedna ženska uloga - Zoe Saldana, "Emilija Perez"

Najbolja sporedna muška uloga - Kiran Kalkin, "A real pain"

Najbolji vizuelni efekti - "Dina 2"

Najbolja scenografija - "Wicked"

Najbolji zvuk - "Dina 2"

Najbolja montaža - "Anora"

Najbolji kostim - "Wicked"

Najbolja šminka i frizura - "The substance"

Najbolja originalna muzika - "The brutalist"

Najbolja originalna pesma - "El Mal" iz filma "Emilija Perez"

Najbolji dugometražni dokumentarac - "No other land"

Najbolji kratki dokumentarac - "The only girl in the orchestra"

Najbolji dugometražni animirani film - "Flow"

Najbolji kratki animirani film - "U senci čempresa"

Najbolji kratki igrani film - u ovoj kategoriji bilo je nominovano hrvatsko ostvarenje "Čovjek koji nije mogao šutjeti", ali je nagrada otišla filmu "Ja nisam robot" na holandskom jeziku

Najbolji originalni scenario - "Anora"

Najbolji adaptirani scenario - "Konklava"

Najbolji strani film - "I'm still here"

Najbolja fotografija - "Brutalista"

Film "Emilija Perez" imao je najviše nominacija, čak 13. "Wicked" i "Brutalista" imali su po deset nominacija.

(MONDO)