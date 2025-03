10 najvećih skandala sa dodjele Oskara: Glumac šamarao kolegu zbog žene, Anđelina se strastveno ljubila s bratom

Podsjećamo vas na neke od najkontroverznijih trenutaka sa dodjele Oskara godinama unazad.

Pred nama je još jedna dodjela Oskara, tačnije, 97. po redu, a iako se mislilo da će zbog razornih požara u Los Anđelesu prestižni događaj biti pomjerren u neki drugi grad, dodjela će ipak biti održana u Dolby Theatre uprkos činjenici da mnogi ljdui smatraju da je to ne priliči situaciji.

Nažalost, Akademija je decenijama unazad bila poprište brojnih skandala, a u nastavku ćemo se podsjetiti 10 najvećih.

1.Vil Smit opalio šamar Krisu Roku (2022)

Jedan od najšokantnijih trenutaka u istoriji Oskara desio se 2022. godine kada je Vil Smit udario komičara Krisa Roka usred prenosa uživo. Povod je bila Rokova šala na račun Džejde Pinket Smit, supruge Vila Smita, koja pati od alopecije. Incident je izazvao burne reakcije, a Smitu je kasnije zabranjeno prisustvo na dodeli u narednih deset godina.

2. Marlon Brando odbio Oskara (1973)

Marlon Brando je osvojio Oskara za ulogu Vita Korleonea u filmu "Kum", ali je odbio da primi nagradu u znak protesta protiv tretmana američkih Indijanaca u filmskoj industriji. Umjesto njega, na binu je izašla Sašin Litlfeder, koja je prenijela Brandovu poruku. Njena pojava izazvala je podijeljene reakcije i negodovanje u publici.

3. Pogrešno pročitano ime – “Moonlight” je pravi pobjednik (2017)

Kada su Voren Biti i Fej Danavej najavili dobitnika za najbolji film, pročitali su pogrešan naziv – "La La Land". Tek nakon govora zahvalnosti ekipe filma, došlo je do zabune i objavljeno je da je pravi pobjednik "Moonlight". Ovaj gaf ostao je upamćen kao jedan od najvećih propusta u istoriji ceremonije.

4. Anđelina Džoli se ljubila s bratom (2000)

Nakon što je osvojila Oskara za sporednu ulogu u filmu "Prekinuta mladost", Anđelina je na crvenom tepihu poljubila svog brata Džejmsa Hejvena u usta. Ovaj čin izazvao je veliku medijsku pažnju i glasine, a Džoli je kasnije objasnila da je to bio izraz ljubavi između bliskih članova porodice.

5. Ričard Gir, Suzan Sarandon i Tim Robins zabranjeni na dodeli (1993)

Ričard Gir, Suzan Sarandon i Tim Robins dobili su zabranu dolaska na dodjelu Oskara zbog političkih govora. Gir je osudio kinesku represiju nad Tibetom, dok su Sarandon i Robins govorili o izbjeglicama sa Haitija. Akademija nije blagonaklono gledala na politizaciju ceremonije.

6. Nag muškarac na sceni (1974)

Tokom dodjele Oskara 1974. godine, dok je Dejvid Niven najavljivao narednog dobitnika, goli muškarac, Robert Opel, protrčao je pozornicom. Ovaj incident ostao je jedan od najsmješnijih i najbizarnijih trenutaka u istoriji Oskara, a Niven je zadržao prisebnost i duhovito komentarisao situaciju.

7. Heti Mekdanijel žrtva rasne segregacije (1940)

Heti Mekdanijel je prva Afroamerikanka koja je osvojila Oskara, za ulogu u filmu "Prohujalo sa vihorom". Ipak, zbog rasne segregacije nije smjela da sedi sa ostatkom ekipe filma tokom ceremonije, već je bila izdvojena za posebnim stolom u pozadini sale. Ovaj trenutak i danas simbolizuje nepravdu u istoriji filmske industrije.

9. Nema dobitnika koji su crnci (2015-2016)

Nakon što su u dve uzastopne godine nominacije za Oskara bile gotovo potpuno okrenute bijelcima, pokrenuta je kampanja #OscarsSoWhite (srp.Oskari previše bijeli) koja je ukazala na nedostatak rasne raznolikosti u nominacijama i pobjednicima. Ova kampanja izvršila je pritisak na Akademiju, koja je kasnije uvela reforme kako bi povećala inkluzivnost.

9. “Brokeback Mountain” i homofobija u Holivudu (2006)

Iako je "Brokeback Mountain", film o ljubavi dvojice kauboja, bio favorit kritike i dobio tri Oskara, iznenađujuće nije osvojio nagradu za najbolji film. Umjesto njega, pobedio je "Crash", što su mnogi videli kao znak homofobije unutar Akademije. Ovaj izbor izazvao je burne reakcije i kritike, jer je film po objektivnim filmskim parametrima bio bolji.

10. Šer prekršila kodeks oblačenja (1986)

Šer nije željela da ispoštuje kodeks oblačenja "black tie", koji je karakterističan za Oskare, što je u to vrijeme izazvalo kontroverze. To danas nije ništa skandalozno, ali za to vrijeme je bilo izuzetno problematično ne ispoštovati kodeks, zbog čega se pjevačica i našla na ovoj listi.

