Holivudski glumac ponosan što se krstio u srpskoj crkvi: Mladen je jedini Srbin koji je osvojio Oskara

Mladen Džordž Sekulović jedini je srpski glumac koji je osvojio Oskara.

Karl Malden, rođen kao Mladen Džordž Sekulović, bio je legendarni glumac i jedini Srbin nagrađen Oskarom. Proslavio se u filmovima "Tramvaj zvani želja", "Paton", "Na dokovima Njujorka" i seriji "Ulice San Franciska", a od 1989. do 1992. godine bio je na čelu Akademije filmskih umjetnosti i nauka.

Rođen 1912. u Čikagu, Malden je poticao iz srpske porodice – njegov otac Petar Sekulović emigrirao je iz Podosoja kod Bileće. Karl je odrastao govoreći srpski, a kroz porodično pjevačko društvo učio je o tradiciji. Iako se trudio da se uklopi u američko društvo, uvijek je isticao svoje porijeklo.

U Holivudu je bio izuzetno cijenjen, a u filmovima je često ubacivao svoje pravo prezime. Legendarni glumac koristio je priliku da na filmskom platnu kaže svoje pravo prezime pa je tako u filmu "Paton" glumeći generala Omara Bredlija rekao vojniku: "Dodaj mi taj šlem, Sekuloviću" dok je filmu "Dead Ringer", kao policijski detektiv, poručio drugom detektivu: "Daj mi moju kapu, Sekuloviću".

"Sekulović? Kako se to izgovara?"

O tome je svojevremeno govorio u emisiji Konana O'Brajena koji će voditi ovogodišnju dodjelu Oskara. "Da li možete da ga izgovorite Mladen Sekulović? To je srpsko ime. Promijenio sam "a" i "l" u imenu Mladen i pretvorio u Malden", ispričao je kako je nastalo njegovo scensko prezime.

Pravo prezime ubacivao je u senario na svoju ruku. "Oni to ne stave u scenario. Oni ne znaju da ću ja to uraditi... Pitaju me mnogo puta kada gledaju scenario: 'Rekao si nešto? Šta si rekao?'. Ja kažem: 'Sekulović'. 'Sekulović? Kako se to izgovara?'".

"Imao sam poteškoća da jednom ubacim prezime, bilo je to u filmu 'Ptičar iz Alkatraza' ('Birdman of Alcatraz'), sa Bertom Lankasterom. Nisam imao gde. Igrao sam upravnika Alkatraza i bilo je problamtično da to uradim. Odlučio sam da prezime (kao natpis) stavim na jednu od zatvorskih ćelija. Bila su tu prezimena Džons, Smit, Aleks, Sekulović. Kada je film prikazan, moj otac me je zvao i rekao mi: 'Da ti kažem, sine. Sekulovići nikada nisu bili u zatvoru'".

Malden je ponosno isticao srpsko porijeklo, govoreći: "Srećan sam što sam rođen u srpskoj kući, kršten u srpskoj crkvi i što mogu da kažem da sam Srbin". U znak poštovanja, 2018. godine ispred Jugoslovenske kinoteke u Beogradu podignut mu je spomenik, a Majkl Daglas se tim povodom obratio javnosti video porukom.

