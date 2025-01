Stevan Piale zauvijek napustio "Igru sudbine": Shvatio da "nije bio njihov nivo", otpustili ga nakon pet godina

Glumac je saopštio da lik Luke Kanačkog više neće biti dio priče.

Izvor: ATA / A.AHEL

Popularni srpski glumac Stevan Piale saopštio je da se, nakon pet godina rada, povlači iz serije "Igra sudbine".

Putem objave na Instagramu, emotivno se oprostio od projekta koji mu je donio veliku popularnost, izrazivši zahvalnost cjelokupnoj ekipi na izuzetnoj saradnji.

Takođe, otkrio je da se njegov lik, Luka Kanački, više neće pojavljivati u seriji, čime je zvanično stavio tačku na ovo poglavlje svoje karijere.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

"E pa braćo i sestre, to je to. Opraštao sa se nekoliko puta i vjerovatno ću ispasti onaj dečak koji je vikao "kraj Igre sudbine, kraj Igre sudbine!" ali ovaj put je stvarno kraj. Nema preostale dokumentacije, bar što se mene tiče.

Poslije 5 godina snimanja i preko 1300 snimljenih epizoda, saopšteno mi je da se tok serije mijenja i da lik Luke Kanačkog više neće biti dio priče.

To se valjda tako kaže.

Iskreno, mislio sam da će se ovako nešto desiti mnogo ranije, a paralelno sam i sam razmišljao o izlasku ali eto, na kraju se sve desilo baš kad je trebalo.

Pravi trenutak za novi početak.

Ova serija je definitvno najljepša i najveća stvar koja mi se desila u dosadašnjoj karijeri i zauvijek ću joj biti zahvalan što mi je omogućila da se bavim poslom kojim volim iz dana u dan posljednjih 5 godina, što sam sa porodicom bezbrižno preživio doba korone, a i ono što je nastupilo posle, što sam upoznao divne ljude i stekao mnogo prijatelja...

Sećam se kako sam potcjenjivački ušao u ovu seriju sa stavom da mi je ispod časti da snimam telenovelu i kako to nije moj nivo, moš' misliti. Vrlo brzo sam shvatio koliko je to ozbiljan format i da treba biti veliki majstor da bi mogao da snimaš 12 sati dnevno iz dana u dan a da to što radiš bude dobro. Istom brzinom sam shvatio i da ja nisam nivo 'Igre sudbine'. To je baš bilo otrežnjenje.

Ova serija me je zapravo najviše naučila o tome koliko pojma nisam imao i na tome sam možda i najzahvalniji jer me je to natjeralo da radim i napredujem.

Sve vrijeme se zahvaljujem seriji koja najverovatnije neće moći da mi odgovori, a zapravo želim da se zahvalim ljudima. Razmišljao sam da krenem ponaosob sa imenima ali nemate vi toliko vremena, tako da ću pokušati tu zahvalnicu nekako da uprostim.

Hvala Smart produkciji koja je započela cijelu priču, hvala Inovative produkciji koja je nastavila, hvala televiziji Prva koja nam je bila druga kuća i hvala svim fantastičnim ljudima koji su bili dio projekta u ovih 5 godina.

Moraću da napravim jedan karusel post kao posebnu zahvalnicu tim ljudima.

Da ne bude da odlazim bez pozdrava, želim da mojim kolegama, saborcima, Igračima sudbine poželim srećan rad i još mnogo epizoda", napisao je Stevan Piale.

Inače, glumac je jednom prilikom govorio o zaradi u ovoj popularnoj seriji. Kako je tada izjavio, zahvaljujući ulozi uspio je da postigne finansijsku stabilnost i da sebi obezbijedi pristojan život. Istakao je da sada može da kupuje bez razmišljanja o popustima u radnjama i da ne mora da vodi računa o jeftinoj i skupoj struji. Prije serije nije imao takav standard.

Iako je većinu vremena provodio na setu, bio je zadovoljan životnim kvalitetom koji mu je serija donijela. Takođe, naglasio je da mu je "Igra sudbine" bila izuzetno dragocjeno iskustvo i jedna od najboljih životnih škola, ali da se nada i novim profesionalnim prilikama.