Kristal Haris, udovica Hjua Hefnera, poslala poruku glumici Džesiki Bil povodom snimanja filma o njenom pokojnom suprugu.
Kristal Haris, udovica osnivača Plejboja Hju Hefnera, javno je zamolila glumicu Džesiku Bil da odustane od uloge u filmu "Playmates".
Džesiki je ponuđena uloga izmišljene Hefnerove supruge, ali Harisova ističe da bi film mogao da prikaže život u Hefnerovoj vili previše romantizovano i u ljepšem svjetlu nego što je zaista bio.
Harisova je bila u braku sa Hefnerom od 2012. do njegove smrti 2017. godine, a ovu poruku je javno podijelila na Instagramu. U njoj je iznijela ozbiljne optužbe na račun pokojnog supruga, te pozvala cijelu filmsku ekipu da se osvrnu na ispovijesti žena koje su živjele u ovoj vili.
Neke od djevojaka Hjua Hefnera:
Drama oko novog filma o Plejboju: Udovica Hjua Hefnera traži od Džesike Bil da odustane od uloge
"Molim te da ponovno razmisliš o ulozi supruge Hju Hefnera ako ovaj film namjerava da romantizuje njega ili Plejbojev svijet", napisala je u poruci glumici Džesiki Bil, supruzi pjevača Džastina Timberlejka.
Kristal je potom nastavila: "Ja sam zaista bila njegova supruga i u tom sam odnosu doživjela se*sualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje".
Podsjetila je i na optužbe drugih žena koje su tokom godina javno govorile o svojim iskustvima povezanima s Hefnerom i Plejbojem.
"Mnoge druge žene takođe su iznijele optužbe za silovanje, prisilu, drogiranje i iskorištavanje. Postoje i duboko zabrinjavajući navodi koji uključuju maloljetnike", napisala je Harisova.
Na kraju je dodala da će filmska ekipa poslušati iskustva žena, prije nego što Holivud ponovo pretvori Plejbojev svijet u jednu romantičnu priču.
Drama oko novog filma o Plejboju: Udovica Hjua Hefnera traži od Džesike Bil da odustane od uloge
Inače, Harisova je imala svega 21 godinu kada je upoznala Hefnera.
U memoarima "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", objavljenima 2024. godine, opisala je odnos koji je, prema njenim riječima, bio ispunjen kontrolom, manipulacijom i strogim pravilima. Kako je više puta naglasila, danas žali zbog odluke da se uda za 60 godina starijeg Hefnera.
Rediteljka ovog filma jeste Lorin Niklson, ćerka Džeka Nikolsona, a riječ je o njenom prvom projektu.
(Mondo.rs)