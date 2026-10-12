Kristal Haris, udovica Hjua Hefnera, poslala poruku glumici Džesiki Bil povodom snimanja filma o njenom pokojnom suprugu.

Izvor: youtube/printescreen

Kristal Haris, udovica osnivača Plejboja Hju Hefnera, javno je zamolila glumicu Džesiku Bil da odustane od uloge u filmu "Playmates".

Džesiki je ponuđena uloga izmišljene Hefnerove supruge, ali Harisova ističe da bi film mogao da prikaže život u Hefnerovoj vili previše romantizovano i u ljepšem svjetlu nego što je zaista bio.

Harisova je bila u braku sa Hefnerom od 2012. do njegove smrti 2017. godine, a ovu poruku je javno podijelila na Instagramu. U njoj je iznijela ozbiljne optužbe na račun pokojnog supruga, te pozvala cijelu filmsku ekipu da se osvrnu na ispovijesti žena koje su živjele u ovoj vili.

Neke od djevojaka Hjua Hefnera:

Vidi opis Drama oko novog filma o Plejboju: Udovica Hjua Hefnera traži od Džesike Bil da odustane od uloge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Molim te da ponovno razmisliš o ulozi supruge Hju Hefnera ako ovaj film namjerava da romantizuje njega ili Plejbojev svijet", napisala je u poruci glumici Džesiki Bil, supruzi pjevača Džastina Timberlejka.

Kristal je potom nastavila: "Ja sam zaista bila njegova supruga i u tom sam odnosu doživjela se*sualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje".

Podsjetila je i na optužbe drugih žena koje su tokom godina javno govorile o svojim iskustvima povezanima s Hefnerom i Plejbojem.

Hju Hefner Kristal Hefner

Izvor: Instagram printscreen / crystalhefner

"Mnoge druge žene takođe su iznijele optužbe za silovanje, prisilu, drogiranje i iskorištavanje. Postoje i duboko zabrinjavajući navodi koji uključuju maloljetnike", napisala je Harisova.

Na kraju je dodala da će filmska ekipa poslušati iskustva žena, prije nego što Holivud ponovo pretvori Plejbojev svijet u jednu romantičnu priču.

Vidi opis Drama oko novog filma o Plejboju: Udovica Hjua Hefnera traži od Džesike Bil da odustane od uloge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: face to face / Face to Face / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/ crystalhefner Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Twitter / Planet / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kevan Brooks/AdMedia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Inače, Harisova je imala svega 21 godinu kada je upoznala Hefnera.

U memoarima "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", objavljenima 2024. godine, opisala je odnos koji je, prema njenim riječima, bio ispunjen kontrolom, manipulacijom i strogim pravilima. Kako je više puta naglasila, danas žali zbog odluke da se uda za 60 godina starijeg Hefnera.

Rediteljka ovog filma jeste Lorin Niklson, ćerka Džeka Nikolsona, a riječ je o njenom prvom projektu.

(Mondo.rs)