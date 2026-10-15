"One Piece" se vraća na Netfliks: Otkriveno kad stiže nova sezona, a omiljeni pirati dobijaju novo lice (Video)

"One Piece“ se konačno vratio na Netflix sa potpuno novim serijalom, ali najkultniji lik ove franšize ostao je po strani.

Izvor: Netflix

Pored toga što je jedna od najdugovječnijih mangi u istoriji, "One Piece" je doživio ogroman skok popularnosti zahvaljujući Netfliksovoj igranoj adaptaciji.

Od premijere 2023. godine, ova akciona avantura privukla je mnoštvo novih obožavalaca, upoznajući ih sa "Piratima slamnatih šešira" i njihovim uzbudljivim gusarskim životom.

Nakon trogodišnje pauze, piratska posada se vratila u drugoj sezoni, donoseći nove, visokorizične avanture, ali treća sezona serije "One Piece" neće stići na ekrane sve do 2027. godine.

Netfliks već sada nudi savršenu alternativu: "Lego One Piece".

Pogledajte trejler:

Lego One piece Izvor: Netflix

Ovaj dvodijelni specijal preuzima avanturističke priče iz igrane verzije i stavlja ih u novi kontekst kroz drugačiji vizuelni stil — a, što je još važnije, i kroz novog protagonistu.

Bilo da ga tumači Injaki Godoj ili da mu glas pozajmljuje Majumi Tanaka, Manki D. Lufi je, nesporno, već decenijama najprepoznatljiviji lik u serijalu "One Piece".

Ipak, ovaj elastični mladi vođa "Slamnatih šešira" nije jedini zanimljiv glas na brodu "Going Meri", što "Lego One Piece" i dokazuje time što Usopu (koga igra Džejkob Romero Gibson) dodjeljuje ulogu naratora.

(Mondo)