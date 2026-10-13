Ima života nakon državnog posla: Ćirjaković i Škorić u Banjaluci, za MONDO govorili o novom projektu

"Boškić" i "Torbica" u BiH snimaju novu seriju. Nakon Banjaluke, posjetiće Pecku i Jajce.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Glumci Dejan Ćirjaković и Nikola Škorić, poznati po ulogama Boškića i Dragana Torbice u kultnoj seriji "Državni posao" boravili su danas u Banjaluci.

Sreli smo ih u centru, tokom snimanja novog projekta.

Ćirjaković nam je otkrio da se radi o avanturističko-istorijskoj seriji, koju su započeli baš kod nas.

"Maloprije sam se vozio dajakom, ono je nevjerovatno. Ne znam kako ovo nije veliki turistički centar, s obzirom šta smo sve vidjeli", kaže glumac.

Otkrili su nam i da snimanje nastavljaju u Peckoj i Jajcu, i da ćemo njihove avanture gledati od naredne godine.

Pogledajte video:

(MONDO)