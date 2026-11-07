Praznični letovi: Avionom iz Banjaluke na Cecin novogodišnji koncert u Tivat

Banjalučani će moći da uživaju u novogodišnjem dočeku uz Cecu Ražnatović, zahvaljujući novom direktnom letu do Tivta.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Svetlana Ceca Ražnatović biće glavna muzička zvijezda novogodišnje noći u Tivtu, a na njen nastup Banjalučani će ove godine imati priliku da na doček stignu direktnim avionskim letom.

Aerodrom Republike Srpske najavio je posebne praznične letove na relaciji Banjaluka-Tivat, koji će putnicima omogućiti da bez presjedanja otputuju na Crnogorsko primorje i uživaju u novogodišnjem spektaklu uz balkansku zvijezdu.

Prema objavljenom rasporedu, letovi iz Banjaluke za Tivat planirani su za 31. decembar, kao i 3, 5. i 10. januar. Polazak iz Banjaluke predviđen je u 12 časova, dok su povratni letovi iz Tivta zakazani za 10.30.

Prvi let planiran upravo za 31. decembar.

Podsjetimo, Tivat je i ove godine za praznike pripremio višednevni muzički program na otvorenom, a osim Cece, koja će nastupiti 31. decembra, publiku očekuju i brojna druga poznata imena. Program počinje 30. decembra nastupom Peđe Jovanovića, dok će 1. januara pjevati Jakov Jozinović, a 2. januara Mirza Selimović.

Izvor: Kurir / MONDO