Doktor otkrio zašto ne možete da smršate - nema veze sa hranom: Postoje 4 ključna problema koja vas blokiraju

Izgladnjujete se, vježbate kao "manijak" i ništa ne pomaže? Doktor je objasnio zašto ne možete da smršate.

Da li se i vama čini da šta god da uradite, koliko god da se izgladnjujete, odričete hrane i naporno vježbate, kilogrami nikako da odu?

Dijetolozi i nutricionisti su objasnili zašto, odnosno kada su oba ova pristupa pogrešna. Ako je tijelo često pod stresom, svi pokušaji da smršate padaju u vodu. Postoje četiri ključna neprijatelja mršavljenja, a doktor nutricionista iz Klinike Mejo Džozef Gonzales naveo je šta je to što "koči" uspjeh u borbi sa suvišnim kilogramima.

Činjenica je da se kada smo pod stresom oslobađa hormon kortizol koji proizvode nadbubrežne žlijezde. Tijelo se od stresnih situacija štiti tako što povećava otkucaje srca i podiže krvni pritisak. Kortizol djeluje na insulin, koji takođe počinje da se pojačano luči. A sve to dovodi do poremećaja metaboličkih procesa u tijelu. Da biste smanjili nivo kortizola, morate uspostaviti dnevnu riutinu, da se odrekenete kofeina, da ishranu pojačate povrćem i voćem, kao i hranom bogatom vitaminom C.

Sljedeći neprijatelj gubitka težine je nedostatak sna, što potvrđuju naučnici sa Oksfordske akademije. Za efikasno mršavljenje važan je hormon melatonin koji se proizvodi tokom sna. On je odgovoran za opuštanje i takođe pomaže u sagorijevanju masti i izgradnji mišića.

Takođe griješimo i kada pretjerujemo sa fizičkom aktivnošću. To dovodi do stresa - i emocionalnog i fizičkog. Odaberite dane u kojima nećete raditi nikakve vježbe i dajte svom tijelu vremena da se oporavi. Takođe, nemojte se fokusirati samo na jednu vrstu vježbe. To usporava proces gubitka težine, jer se tijelo navikava na određeno opterećenje i vremenom sagorijeva manje kalorija.

Ipak najvažniju ulogu u procesu gubitka težine igranu hormoni. Rad endokrinog sistema regulišu mnogi procesi: loša ekologija, bolesti gastrointestinalnog trakta, stalni emocionalni stres i nezdrava ishrana. Često su hormonalni poremećaji praćeni depresivnim raspoloženjem, usporavanjem metabolizma i apatijom, a žene češće pate od ovih tegoba. Zapravo, nedostatak testosterona u ženskom tijelu usporava proces sagorijevanja masti. A višak estrogena često je uzrok viška kilograma.

Da biste hormone vratili "u normalu", potrebno je da obavite najvažnije analize i potražite pomoć ljekara, kao i da prilagodite ishranu tako što ćete uvesti više niskokaloričnih namirnica bogatigh vlaknima, kao što su kupus, rukola, rotkvice, spanać...

