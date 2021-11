Dajemo je svinjama, a nemamo pojma koliko je zdrava: Srpski travar otkrio sve o bundevi – ne bacajte ni sjemenke!

Poznati srpski travar Momčilo Antonijević otkrio je za šta sve može da se koristi bundeva – čak i njene sjemenke!

Iako veoma jeftina i dostupna, bundeva nije naročito popularna kod nas. Ipak, travar Momčilo Antonijević ističe da bi trebalo češće da je konzumiramo.

"Iako je nama prvenstveno poznata kao hrana za svinje tj. životinje, bundeva bi češće trebalo da se nađe na našoj trpezi. Njena pulpa je izuzetno ljekovita jer sadrži veliku količinu beta karotena, koji je posebno dobar i preporučljiv ljudima koji imaju probleme sa kožom. Oni bi trebalo svakodnevno da je koriste, barem 200 grama, pečene, kuvane ili svježe", rekao je on gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Antonijević kaže da su čak i sjemenke bundeve izuzetno ljekovite.

"U njima se nalazi to masno ulje, dakle hladno cijeđeno ulje od sjemenki bundeve je jedan nevjerovatan lijek koji se posebno preporučuje ljudima koji imaju problem sa benignom hiperplazijom prostate, tj. uvećanjem prostate jer može drastično da im olakša tegobe. Inače, ulje sadrži veliku količinu cinka, dobro je za normalno funkcionisanje imuniteta, njegovanje kose i kože koja je problematična. Egipatski naučnici su utvrdili da ulje od sjemenki bundeve pomaže ljudima koji pate i od artritisa".

Travar kaže da ulje od sjemenki bundeve može da se koristi na različite načine, a jedino je važno da se koristi hladno cijeđeno.

"Može da se pravi i čorba od bundeve, najjednostavniji recept je da ispržite glavicu luka na malo ulja, u to dodate rendanu bundevu, propržite je, onda u to nalijete povrćni bujon, ostavite da se skuva, možete da dodate jedan krompir ili jedan korijen celera i kada je sve to kuvano izblendirate, posolite i dodate đumbir, on jako dobro ide uz bundevu. U supu koju ste već sipali u tanjir dodajte malo cijeđenog ulja bundeve, ono ne treba da se kuva".

