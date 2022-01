Jagnjetina u Jablanici poskupila za 10 KM!

Inflacija i posljedično poskupljenje nisu zaobišli ni čuveno mjesto u BiH poznato i popularno zbog brojnih restorana. Kilogram jagnjećeg pečenja u Jablanici koštao je 30 KM, a sad je 40 KM.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Federalni mediji pišu da jedna porcija jagnjećeg mesa sada košta 13KM, a koštala je 7 KM, a kilogram je poskupio za 10 KM.

"Cijena čorbe gotovo u svim ugostiteljskim objektima sa 3 KM je povećana na 4 KM, a negdje i 5 KM, mala porcija krompira košta od 2.50 do 4KM, salata i to samo kupus 3,50 KM. Ukoliko ste u Jablanici i piće je nešto skuplje nego inače, pa je tako kisela voda 2,50 KM, gazirana pića od 3,50 KM do 5KM", navode "Bljesak.info" .

Kažu da je Jablanica do sada do sada bila na glasu kao jedno od povoljnijih mjesta sa odličnom hranom.