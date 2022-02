Razmišljate da prestanete da se brijete? Evo zašto je to dobro za vas

Prestanak brijanja i puštanja dlačica na tijelu nije samo izbor - ova odluka donosi niz prednosti kada je vaše zdravlje u pitanju.

Izvor: Shutterstock/Kamil Macniak

Kada se poznate ličnosti poput Majli Sajrus ili Ešli Grejem na crvenom tepihu pojave sa vidljivim dlačicama na tijelu, ljudi imaju tendenciju da reaguju drugačije. Dlačice ispod pazuha polako ali sigurno gube etiketu tabua, upravo zbog sve većeg broja poznatih lica koja ih propagiraju.

Dok neki misle da je to neprikladno, drugi vjeruju da je vrijeme da se razbiju zastarjeli standardi ljepote. Iako mnogi smatraju da je ostavljanje dlačica na tijelu samo izbor osobe, zapravo postoje mnoge naučno podržane zdravstvene prednosti ove odluke.

Možda bi neke od njih mogle da vas navedu da poželite zauvijek da odbacite svoj brijač.

Bićete manje osjetljivi na infekcije kože

Čak i ako ste navikli da se brijete svakodnevno, skoro je nemoguće izbjeći male posjekotine koje mogu biti iritantne, a ako se ne tretiraju pravilno, to može dovesti do različitih problema sa kožom. Naizgled nevine izbočine od brijača, mogu zapravo biti znak uobičajenog stanja kože, zvanog folikulitis. To je infektivno zapaljenje folikule dlake. Kada su vam folikuli dlake oštećeni, bakterijama je lakše da uđu unutra i izazovu infekciju.

Možete spriječiti određena stanja kože

Ako odlučite da ostavite dlačice na tijelu, preskočićete rizik od uraslih dlačica, najčešćih i frustrirajućih posljedica brijanja. Mikro-pukotine koje se pojavljuju na vašoj koži kada se brijete, mogu dovesti do drugih neprijatnih stanja, kao što su iritacija kože i bubuljice pod pazuhom.

Možete pomoći vašoj koži da zacijeli brže

Ako imate modrice ili rane na tijelu, bolje je da odbacite brijač na neko vrijeme jer dlake na tijelu zapravo mogu da ubrzaju proces zarastanja. Folikule dlake sadrže matične ćelije koje pomažu da se koža brže izliječi od rana i posjekotina.

Možete smanjiti osip

Ako ste redovni kada je fizička aktivnost u pitanju, vjerovatno ste upoznati sa neprijatnim osjećajem neželjenih osipa u pazuhu. To se dešava zato što vlaga u kombinaciji sa trenjem i iritantnom tkaninom izaziva osip na vašoj koži. Kada odlučite da ne brijete dlake ispod pazuha, smanjujete šanse za dalju iritaciju.

(MONDO)