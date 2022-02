Ova vrsta hrane je najgora za celulit: Nutricionistkinja otkrila rješenje za najčešći ženski problem

Nutricionistkinja Branka Mirković dala je savjet ženama kako da se trajno riješe celulita.

Izvor: screenshot/TV Prva/aquaru/Shutterstock.com

Čim se približi proljeće, mnoge dame počinju da razmišljaju o mršavljenju i skidanju celulita. Kažemo dame jer one mnogo češće imaju celulit, mada ni muškarci nisu sasvim pošteđeni toga.

I dok je sve više onih koje ovaj problem pokušavaju da riješe različitim masažama, nutricionistkinja Branka Mirković je gostujući u emisiji "150 minuta" na TV Prva otkrila da masaže bez promjene načina ishrane neće dovesti do željenih rezultata.

"Masne ćelije se razvijaju po broju dok rastemo, kad se gojimo, po veličini. Bitno je da se ishranom te ćelije isprazne, ako se pravilno hranimo, zatvore se – jo-jo efekat je kada se puni brzo, ako se jede ispravno ona se zatvori i celulit nestaje", rekla je ona, pa dala i nekoliko savjeta o ishrani.

"Ishrana je jako bitna, ugljeni hidrati hidriraju, uvlače vodu i zadržavaju, ali proteini izbacuju. Prema tome, ishrana je jako važna, količina tečnosti je potpuno individualna i ne treba ići u drugu krajnost, možete da napravite zdravstveni problem. Ali, izbaciti grickanje, prvi savjet, kreće lijepo vrijeme, stanite na dva do tri obroka dnevno, i naravno, jedite hranu koja može da se kvari – ona je zdrava, svježa i podložna kvarenju, znači nema hemikalija unutra jer hemikalije u hrani stvaraju celulit".

Nutricionistkinja kaže da se poslije promjene ishrane prvi rezultati vide veoma brzo, a evo i šta kaže na pitanje da li pomažu proteinske dijete, s obzirom na to da proteini izbacuju vodu.

"Proteini treba da se jedu, ali i voće i povrće, lagana termička obrada, sa malom količinom ugljenih hidrata. Prvi rezultati se vide jako brzo, za pet do sedam dana vidite potpuno drugu strukturu kože. Na svu sreću masne ćelije se jako brzo prazne, organizam jako brzo odreaguje".

Na pitanje da li celulit može da se skine bez korigovanja ishrane, nutricionistkinja kaže:

"Zavisi kako se neko hrani. Znate one žene kojima se ne vidi mnogo celulit, one misle da su u redu, to je fibrozni, upalni celulit, kad on omekša, kad se vidi već je to bolje. Treba pratiti da izbaciti tečnost koju mnogo pijemo i naravno smanjiti hranu. Loša ishrana je danas dovela do toga da imamo mlade djevojke i mladu mušku populaciju sa celulitom. Ta pogrešna ishrana je napravila pandemiju celulita koja je ružna i estetski, ali i zdravstveno".

Ona napominje da kada se celulit skine, to mora da se održava – "to je jedna borba doživotna", poručuje Mirković.

(MONDO)