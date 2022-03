"Svi je prave, ne znaju koliko je opasna": Gastroenterolog upozorio na najveću grešku tokom dijete

Najveća greška na dijeti ne pomaže da smršamo, već mozak, srce i crijeva tera da rade "u leru", objasnio je gastroenterolog.

Izvor: TV Prva

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić rekao je da ljudi često prave grešku na dijeti zbog koje imaju nepovoljne efekte i štetno dejstvo po zdravlje. Možda ne biste pomislili da je upravo ono za šta "mislite" da je suština dijete ima tako štetno dejstvo, ali profesor je objasnio u čemu je problem!

Prva greška, rekao je gastroenterolog, je gladovanje.

"To nikako ne smije i najčešća je greška, nikako izgladnjivanje! Naš mozak, naša crijeva i srce, oni vole stalno da 'rade'. Isto tako i ceo naš sistem za varenje, on radi i tokom čitave noći. I za to je potrebna ogromna kalorijska ekspanditura, odnosno energija. Ako toga nema jer smo gladovali, organizam će raditi, kako kažu automehaničari, 'u leru'. I to nikako nije dobro", rekao je profesor.

Šta da rade ljudi koji žele da skinu neki kilogram, kako najbrže i najzdravije smršati?

"Ne mijenjajte ništa, samo hodajte više i nikako nemojte da gladujete. Apsolutno morate da imate tri obroka, i dvije užine. Doručak je jak, ručak neka bude sa puno povrća i dvije užine koje mogu da budu i hljeb sa džemom, jabuka, pomorandža", rekao je on. Pročitajte i doktorovo upozorenje koje jabuke ne treba jesti!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Da li bi pre dijete trebalo uraditi neke analize, kako bismo bili sigurni da će je organizam podnijeti kako treba i da ćemo dobiti željene rezultate?

"Uradite krvni pritisak, lipide, frakcije lipida i šećer u krvi. I to je osnov svega. Ako je to u redu, krećite se četiri kilometara dnevno i videćete rezultate. Najbolje je, kako ja zovem, kombinovana dijeta. Vi morate da razmišljate šta ćete jesti, i kako će to vašem organizmu prijati. Možete leti da jedete malo više kao Grci nego kao nordijski narodi, da birate nemasnu ribu i maslinovo ulje. I uvijek jedite do prvog osjećaja sitosti, e tada zastanite i napravite pauzu da se ne biste prejeli. Pa kada opet ogladnite, malo zavarajte glad nekom lakom užinom", posavetovao je on.

Doktor je ispričao i anegdotu iz Francuske, gde je imao priliku da ruča sa uglednim britanskim gastroenterologom, profesorom Dankanom Kolin-Džonsom.

"Ručak je bio, i ja sam se dovijao da vidim šta će veliki profesor Kolin-Džons da jede. A bila je gužva, sve puno u restoranu. Kad on krene rukom da odvaja hranu na tanjiru. Sklanja sve što je mrsno u stranu, i jede samo ono što je posno. E, tu sam ga čekao", ispričao je profesor.

(MONDO)