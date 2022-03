3 napitka koja "ubijaju" visok holesterol i poboljšavaju rad srca

Ako imate visok holesterol, preporuka stručnjaka je da ova tri pića treba redovno da pijete.

Ako imate visok holesterol ili ako ste izloženi riziku za razvoj ovog stanja, trebalo bi da znate da nije samo hrana važna za poboljšanje zdravlja. Ljudi se prečesto fokusiraju na ono što jedu kako bi snizili holesterol, ali ono što pijete takođe može uticati na nivo holesterola.

Postoji nekoliko pića koja bi trebalo da konzumirate, ukoliko imate visok holesterol ili želite da ga održavate.

Zeleni čaj

Zeleni čaj potiče iz iste biljke Camellia sinensis, koja obezbjeđuje snižavanje holesterola i ima brojne druge prednosti za zdravlje srca. Prednosti čaja pripisuju se obilnim flavonoidima, koji su prirodna biljna jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju holesterola i poboljšanju zdravlja krvnih sudova. Studija objavljena u "Advances in Nutrition" procijenila je rezultate iz 37 ranije objavljenih studija i objavila da su učesnici studije koji su pili 2 do 3 šolje zelenog čaja dnevno smanjili rizik od srčanih bolesti za oko 8 do 12%, u poređenju sa onima koji nisu pili čaj.

Sok od nara

Pored polifenola, nar je bogat flavonoidima, lignanima i triterpenima. Mnoga od ovih jedinjenja su antioksidansi koji pomažu u snižavanju štetnih nivoa holesterola. Postoje brojne objavljene studije koje pokazuju kako 100% sok od nara poboljšava zdravlje srca. Sok od nara može pomoći u smanjenju holesterola kako bi usporio rast nakupljanja plaka u arterijama.

Crveno vino

Crveno vino u umjerenim količinama (jedna čaša dnevno za žene, dvje čaše dnevno za muškarce) odavno je poznato da je zdravo za srce. Jedan od načina na koji crveno vino poboljšava zdravlje srca je povećanje nivoa korisnog HDL holesterola i snižavanje nivoa štetnog LDL holesterola. Istraživanja povezuju nekoliko bioaktivnih jedinjenja u crvenom vinu sa njegovim prednostima za snižavanje holesterola, uključujući resveratrol, katehin, epikatehin, kvercetin i antocijanin. Uvijek imajte na umu da ako ne pijete vino, nije preporučljivo da počnete da ga pijete kako biste poboljšali holesterol. Kada je u pitanju alkohol, "više" nije bolje.

