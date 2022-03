Noćas počinje ljetno računanje vremena: Kako tačno pomijeranje kazaljki utiče na ljude

Ljetno računanje vremena počeće noćas.

Izvor: Goran Sivački, MONDO

Časovnik treba pomjeriti za jedan sat unaprijed u noći između subote i nedjelje, tačnije 27. marta u dva časa ujutru, tako da se od tog trenutka računa da je tri sata ujutru.

Važno je znati da pomijeranjem kazaljki utičemo na bioritam, a zbog ljetnjeg računanja vremena gubimo sat vremena sna. Ljekari nerijetko savjetuju da se oni koji očekuju tegobe pripreme na vrijeme.

Inače, od tegoba se očekuju i fizičke i psihičke kod mnogih, a udružene čak mogu da dovedu do povećanog rizika od smrti. Neurolozi upozoravaju da velika opasnost prijeti kardiovaskularnim bolesnicima i da postoji velika opasnost od srčanog udara. Mnogi će se boriti sa glavoboljom i osjećajem neispavanosti, a stručnjaci smatraju da to vodi i do većeg broja saobraćajnih nezgoda.

Naredno pomijeranje vremena slijedi 30. oktobra, kada Zakon o računanju vremena za 2022. godinu propisuje povratak na zimsko računanje vremena.

Podsjetimo, proljeće nam je stiglo 20. marta u 16.33 časova.

