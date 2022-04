Nutricionistkinja otkrila caku kako da se za 20 dana riješite želje za slatkišima

Nutricionistkinja Maja Astaloš objasnila sve o proljećnom detoksu, gojaznosti, ali je otkrila i kako da se riješite želje za slatkišima!

Izvor: Inside Creative House/Shutterstock.com/TVPrva/Screenshot

Proljeće je vreme kada mnogi počinju da razmišljaju o detoksu i mršavljenju, što za mnoge podrazumijeva gladovanje ili ispijanje takozvanih detoks napitaka. Nutricionistkinja Maja Astaloš je, međutim, u Jutarnjem programu na TV Prva otkrila da je najbolji detoks post.

"Detoks vam je post, nije slučajno post uskršnji i post uoči nove godine, sve ima svoje. Praktično, izbaciti namirnice životinjskog porijekla, jesti više svežeg voća i povrća, žitarica i to je sasvim dovoljno u nekom periodu koliko ovaj post traje, sedam nedjelja da se očisti organizam. Za one koji to ne mogu, kojima je prezahtjevno ili imaju neke zahtevne poslove kojima je potrebno više energije i koncentracije, dovoljno je i 10-15 dana da su u tom režimu, bez namirnica životinjskog porijekla, sa dosta tečnosti. Od fizičke aktivnosti je sasvim dovoljna šetnja, dovoljno je da se organizam detoksikuje".

Nutricionistkinja Astaloš je upozorila da je sve više mladih ljudi koji imaju povišen pritisak, holesterol, trigliceride, koji su gojazni.

"Gojaznost je bolest, ali ljudi to ne shvataju i kada dovoljno dugo organizam trpi višak kilograma ili da se nepravilno hrani, da nedovoljno spava i sve to je podjednako bitno, onda nastaje bolest".

Kada je riječ o zdravoj ishrani, nutricionistkinja ističe da je veoma važno šta unosimo u organizam, jer "ako pogrešno gorivo unosite u sebe imaćete problema kad tad". Zato je njen savjet da se ishrana bazira najviše na sezonskim namirnicama.

"Koristite voće i povrće koje je sezonsko jer je ono ubrano i u najkraćem vremenskom periodu na vašoj trpezi. Voće koje je uvozno i kojeg ima tokom cijele godine dugo putuje do vašeg stola, samim tim gubi neke nutrijente koji su vam bitni. Pod dva, prska se raznim hemikalijama jer se bere zeleno, da bi u procesu putovanja sazrelo. Sad su na trpezi rotkvice, mladi luk, zelena salata, jabuke, kruške, mlade krompiriće, jagode tek u maju, poslije će da krenu i trešnje, pratite kako šta izlazi na tezgama. Zimi više jedete kupus i tako neko korenasto povrće".

Astaloš tvrdi da ne postoji hrana koja goji, već da su ključni način pripreme, količine, vremenski raspored obroka i fizička aktivnost. Ona je dala i važan savet svima onima koji žele da uvedu promene u ishranu, evo odakle da počnu.

"Mislim da je najbolje krenuti od doručka, oni koji ne doručkuju da uvedu doručak kao obavezan obrok, oni koji jedu samo pržena jaja i slaninu za doručak da probaju da uvedu malo neke žitarice, pahuljice, čisto da postepeno mijenjaju naviku i da naprave neki plan, zašto to radite – da li da skinete kilograme, da biste unaprijedili zdravlje...?".

Problem koji mnogi imaju je da, kako kažu, ne mogu bez slatkiša, a nutricionistkinja je otkrila kako da se uspješno riješite želje za ovom vrstom hrane. Neće biti lako i imaćete vjerovatno krizne trenutke, ali uz jaku volju je sve moguće.

"Za svaku promjenu je potrebno 20, 21 dan, umjesto slatkiša uzmite neko suvo voće ili nešto i poslije tih dvadesetak dana vam se više neće jesti slatko", rekla je Astaloš, pojašnjavajući da slatkiši izazivaju zavisnost slično kao alkohol.

Na kraju, ona je otkrila i razlog zbog kojeg se ljudi ne hrane zdravo i ne vode računa o zdravlju, možda će to nekome biti motivacija da promijeni svoje navike.

"Uglavnom je razlog zbog kojeg ljudi pretjeruju sa hranom ili ne vježbaju jeste neko nezadovoljstvo. Definicija gojaznosti je uglavnom mržnja prema sebi, potreba za zaštitom od drugih ljudi, nedostatak ljubavi prema sebi. Kad čovjek nauči da voli sebe onda pravi dobre izbore za sebe".

(MONDO)