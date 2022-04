I tada ima rok trajanja: Koliko dugo meso smije da stoji u zamrzivaču

Meso koje stoji u zamrzivaču takođe ima rok trajanja, a sve zavisi od vrste koju ste odložili.

Izvor: Shutterstock/Dovzhykov Andriy

Većina ljudi ne vodi računa o vremenu kada su meso odložili u zamrzivač. Na taj način niste zamrznuli i rok trajanja, a da li ste znali šta možete da čuvate maksimum mjesec dana, a šta može da zamrznuto stoji i do godinu dana?

Sve zavisi od vrste mesa, ali i od određenih komada. Dok cijeli pilići i ćurići mogu stajati u zamrzivaču do godinu dana, prsa, bataci, karabataci i krilca treba da iskoristite do devet mjeseci. Iznutrice ne bi trebalo da stoje smrznute duže od 3 do 4 mjeseca.

Svinjetina

Ukoliko svinjetinu isjeckate na kockice i smrznete, možete je iskoristiti od 4 do 6 mjeseci, a ukoliko je pečena od 4 do 12 mjeseci. Prerađena svinjetina, poput slanine, kobasica, viršli, šunke i slično, može biti u zamrzivaču od 1 do 2 mjeseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Kada je riječ o svježem mesu, ono može trajati i nekoliko mjeseci, zavisno od vrste mesa. Sirovi odresci mogu se čuvati u zamrzivaču od 6 do 12 mjeseci. Kotleti, međutim, traju kraće zbog kostiju, od 4 do 6 mjeseci. Pečeno meso može biti smrznuto između četiri mjeseca do godinu dana.

Mljeveno meso

Nevezano o kojoj vrsti mljevenog sirovog mesa se radi, ne bi trebalo da ga držite u zamrzivaču duže od 3, 4 mjeseca.

Rok čuvanja mesa u zamrzivaču po vrstama:

Svinjetina s kostima - 4 do 6 mjeseci

Svinjetina bez kosti - 4 do 12 mjeseci

Jagnjetina i teletina - 9 mjeseci

Govedina s kostima - 4 do 6 mjeseci

Govedina bez kosti - do 12 mjeseci

Cijelo pile ili ćurka - 12 mjeseci

Komadi piletine ili ćuretine - 9 mjeseci

Mljevena ćuretina ili svinjetina - 3 do 4 mjeseca

Iznutrice - 3 do 4 mjeseca

Slanina - mjesec dana

Kobasice - 1 do 2 mjeseca

Viršle - 1 do 2 mjeseca

(MONDO)