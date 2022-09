Trendovi za jesen i zimu: Ove stvari morate imati u ormaru ove sezone

Ako je suditi prema revijama najpoznatijih modnih dizajnera, čeka nas vrlo ekscentrična jesen puna komada kojima jedva čekamo da dopunimo ormare i spremni dočekamo hladnu sezonu.

Izvor: Promo

Kada su u pitanju stvari koje ćete kupiti sada, a nositi i u godinama koje dolaze, sigurno će vas obradovati ponuda trendy komada koji se izdvajaju ove jeseni.

Izvor: Shutterstock

1. Lakovani trench

Grab-and-go! Nema mnogo razmišljanja kada je trench u pitanju - zgrabite ga i krenite u neobaveznu šetnju po gradu, šoping ili kafu dok bježite od kiše. Najbolje izgleda uz odjela, a ako ga nosite preko masivnih džempera ili trenerki, vežite ga pojasom kako bi napravio formu.

2. Cargo pantalone

Nova popularnost cargo pantalona nimalo ne iznenađuje ako se uzme u obzir snaga trenda utilitarnog stila oblačenja, koji se posljednjih nekoliko sezona zaista ističe na modnoj sceni. Cargo pantalone odlikuje udoban kroj, obično su bež ili maslinasto zelene nijanse i imaju ušivene bočne džepove u koje vam lako staje sve što vam treba.

3. Sportske patike

Bilo bi pogrešno ne uključiti par sportskih patika u jesenji garderober, s obzirom na to da se sada kombinuju uz kapute, košulje, i sve elegantne komade. Ove jeseni ne želimo tako lako da se switchujemo u čizme, zato želimo svaki trenutak ove sezone da iskoristimo za nošenje trendy patike sa lista svjetskih trendseterki!

4. Torba

Ako je ijedan model tašni napravio pravi bum među influenserkama i trendseterkama to su onda mini modeli koji su sasvim jasno "must have" za sve one koji drže do dobrog stila. Mala torbica je dovoljna da u nju stane novčanik, telefon i IQOS uređaj za one koji ga koriste.

Izvor: Shutterstock

5. Somot

Materijal koji je nepravedno stekao lošu reputaciju jeste svakako somot. Naravno da je praktičan i čvrst, i skoro nikada se ne smatra provokativnim sam po sebi, ali ima neosporno retro, cool vibe koji se sjajno uklapa u opuštenu estetiku jeseni. Ove sezone sumot dodaje teksturu suknjama, pantalonama, pa čak i haljinama.

(MONDO)