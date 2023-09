Lidija se 43 dana takmiči u ležanju, otac joj nudi 1000€ da odustane

Lidija Marković se 43 dana takmiči u ležanju. Otkrila je svoje iskustvo, pravila i najgoru scenu koju je izdržala.

Izvor: TV Prva/screenshot

U Crnoj Gori već 43 dana traje takmičenje u ležanju za nagradu od 1.000 evra, a u borbi za prvo mesto ostale su još tri osobe od 21 koliko se prijavilo. Jedna od njih je Lidija Marković, koja ima 23 godine i dolazi iz Nikšića. Kako kaže, ojseća se "kao da je juče legla" i ništa joj ne pada teško.

"Nije naporno uopšte. Nisam još odmorila i ne planiram da ustanem. Ništa nije teško. Ovdje sam došla da odmaram i stvarno uživam. Sinoć smo poslije ponoći proslavili hiljadu sati. Počeo je 43. dan. Ne osećam da toliko ležim. Ja nemam konkurenciju", rekla je Lidija za "Jutro" na Prvoj i otkrila kakva su pravila ovog takmičenja:

"Sve je dozvoljeno, samo moramo da ležimo. Na osam sati ustanemo, imamo pauzu 15 minuta. Prvu pauzu u 10 ujutru koristim za tuširanje, drugu u 18 časova koristim za pranje kose, a onda se vraćam u krevet da sušim kosu. Sve uspijem ležeći. Pauzu posle ponoći iskoristim za treniranje. Tada koristim priliku da što više trčim", rekla je Lidija kojoj je porodica nudila 1.000 evra da odustane.

"Već tri godine sam čekala ovo takmičenje, svaki put saznam kad se završi. Baš mi bude krivo, a ove godine sam odlučila da ih pratim svaki dan, znala da se održava krajem leta. Mislim da sam prva poslala poruku. Porodica mi je bila najveća podrška, ali sad već brinu za moje zdravlje i mole me da odustanem", rekla je Lidija i dodala:

"Rekla sam sebi da neću odustati jer nije poenta nagrada, već psihološka igra. Otac mi je nudio 1.000 evra da odustanem, ali nije sve u novcu. Zainatila sam se. Od 18. avgusta bilo je nas 21. Svima sam bila podrška, bilo mi je žao kad su odustajali, ali posle ovoliko dana, mora neko da odustane. Ne smijemo u sjedećem položaju da budemo, to je diskvalifikacija. Dosta ljudi je ispalo jer mahinalno sednu, zaborave da ne smiju", rekla je Lidija i otkrila kakvu scenu je pretrpila: "Imam fobiju od miševa, a dok smo bili pod Javorom, išli su po meni. Tako da, kad tad nisam ustala, neću nikada", rekla je Lidija i dodala da "za nju nije istina da su Crnogorci lenji".

Previše odmora loše po zdravlje

Izvor: Prva TV

Ovo takmičenje prokomentarisao je i dr Nebojša Tasić, kardiolog. Kako je objasnio, previše odmora nije dobro po zdravlje. "To nije samo odmor, to je mnogo gore. To je fizička neaktivnost. Na svu sreću, to su mladi ljudi. Fizička neaktivnost je opasna. Svi oni koji leže više od 40 dana uz probleme sa kičmom utiču na kardiovaskularni sistem. Lenjost je isto kardiovaskularni rizik. Morate da bude vrijedni jer vrijednost podiže celokupni kardiovaskularni sistem i osjećate se mnogo bolje", rekao je dr Tasić u "Jutru" na Prvoj.

(MONDO)