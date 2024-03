Nekoliko trikova i savjeta: Evo kako da sjeckate crni luk bez suza

Luk je aromatično povrće i neizostavan dio mnogih jela i salata, ali zbog neprijatnog dejstva koje ima na naše oči neki ga zaobilaze.

Stručnjaci imaju nekoliko rješenja za ovaj problem kako bi se ova zdrava namirnica nalazila na trpezi što češće.

Zašto plačemo kada sjeckamo luk?

Osjećaj peckanja u našim očima služi da se luk odbrani od nas.

"U pitanju je odbrambeni mehanizam biljke koji sprečava predatore da je pojedu", kaže dr Ebi Til, naučnica o hrani i voditelj Jutjub kanala Abbey the Food Scientist.

Prema njenim riječima, mnoge biljke imaju načine da izbjegnu da postanu nečiji ručak, a najočigledniji su trnje ili gorak ukus. Odbrana luka, kako ističe, dolazi iz njegove ćelijske strukture, koja je takva da ima različite odjeljke za odvojene supstance koje bi mogle da reaguju.

"Kada oštetite te ćelije – na primjer nožem – u reakciji enzima i aminokiseline formiraju se jedinjenja sumpora i drugi enzim koji šalje paru u vazduh i na kraju u vaše oči", objasnio je dr Brajan Kuok Le, naučni saradnik na Pacifičkom luteranskom univerzitetu u Parklandu, u državi Vašington.

"Reagujući sa vlagom u našim očima, nastaju male količine sumporne kiseline koja iritira rožnjaču i dovodi do reakcije oka – pojave suza", naglasila je Tilova.

Koristite ventilator

Odličan metod za suzbijanje suza pri sjeckanju luka je postavljanje ventilatora negde blizu kako bi se vazduh oko povrća "rastjerao", navodi Tilova.

"Na ovaj način ventilator, to jest vazduh nosi molekule koji obično uđu u vaše oko i dovode do suza", objašnjava naučnica o hrani.

Zaštitite oči naočarima

Da, zaštitne naočare ili naočare za ronjenje izgledaju glupo, ali je to još jedan siguran metod za sprečavanje pojave suza.

"One štite vaše oči od molekula u vazduhu. Primijetila sam da nošenje kontaktnih sočiva umjesto naočara čini veliku razliku kada sečem luk", objasnila je Ebi Til dodajući da je važno imati neki od pomenutih "štitova" za oči.

Ohladite luk

Frižider, zamrzivač ili posuda sa ledenom vodom takođe mogu pomoći, navodi dr Brajan Kuok Le. Zamrzavanje, slično kao mikrotalasne pećnice, može promijeniti strukturu luka, tako da ovaj metod treba koristiti samo kada pravite nešto kao što je supa, savjetuje Kouk Le.

Čuvanje luka u frižideru može ublažiti njegov ukus. Umjesto toga, držite luk na hladnom i suvom mjestu i stavite ga u frižider ili u hladnu vodu oko 20 minuta prije nego što dođe vrijeme za sjeckanje.

Kristite toplotu

"Toplota može pomoći u smanjenju isparenja, tako da možete da zagrijete luk u mikrotalasnoj pećnici prije nego što ga isječete", predlaže dr Brajan Kuok Le.

U zavisnosti od veličine luka, to bi trebalo da traje od 30 sekundi do nekoliko minuta.

Savjet je da se luk podgrije ovako samo ako se pravi nešto gdje tekstura luka nije toliko važna jer korišćenje mikrotalasne pećnice može ukloniti hrskavost luka.

Dodajte kiseline

Kiseline poput limunovog soka ili sirćeta koje se dodaju luku mogu pomoći pri smanjenju iritacije očiju i poboljšanju ukusa luka, navodi Kuok Le.

Enzim koji pretvara aminokiseline u luku u materije koje izazivaju peckanje efikasan je u određenom pH opsegu.

Kiselina poput limuna ili sirćeta će usporiti pomenuti enzim, ali će se na taj način aminokiselina održati netaknutom što će poboljšati ukus luka, istakao je Kuok Le.

Upalite svijeće

Neki ljudi se suza rješavaju paljenjem svijeće dok sjeku luk.

"Imao sam prilike da vidim da to funkcioniše, ali to zaista zavisi od vrste svijeće", rekao je Le ističući da bi objašnjenje moglo da bude to što isparenja luka blokira miris svijeće ili bi aromatična sveća mogla da izaziva reakciju sa pomenutim isparenjima, što kao rezultat ima manju iritaciju očiju.

Ipak, upotreba mirišljavih svijeća nije metod iza kojeg naučnici mogu da stanu.

"Možda će vam lep miris svijeće samo odvratiti pažnju", poručila je Tilova.

