5 pravila za roditelje djece koja polaze u školu: Mnogi prave veliku grešku koja ih muči tokom cijele godine

Koji je najvažniji zadatak roditelja djece koja kreću u školu?

Kada sedmogodišnjak krene u školu, roditelji žele da njihovo dijete voli školu i da bude dobar đak. Da bi se to desilo, potrebno je shvatiti da su i pored najboljeg rada nastavnika, bez pomoći roditelja, male šanse da dijete krene da uči. Najvažniji zadatak koji stoji pred roditeljima prvaka je da svoju djecu upoznaju sa odgovornošću i sistematskim radom, čiji će efekti biti vidljivi brzo.

Dijete koje kreće u školu nema naviku da uči samostalno, ni u školi ni kod kuće. Za takav rad ih treba postepeno pripremati. U školi to rade nastavnici, a kod kuće roditelji preuzimaju odgovornost. Kako to učiniti? Vi, kao najbliže osobe svom djetetu, najbolje možete da mu pomognete da ispuni školske uslove i obezbijedi uspješan početak škole. Evo nekoliko ideja kako to da uradite:

Pričajte svom djetetu o školi i učinite je zanimljivom. Razvijte njegovo samopoštovanje. Razvijajte pozitivan stav prema učenju - pitajte šta je bilo zanimljivo u školi, šta se djetetu dopalo, šta je dijete dobro uradilo. Naučite da se nosite sa neuspjesima, podržite ih umjesto da se žalite. Pohvalite i cijenite trud, čak i ako nešto nije uspjelo.

Dodatni savjeti

Dobro je kada vaš đak prvak kod kuće ima svoj poseban radni prostor. Imajte na umu da mjesto treba da bude dobro osvijetljeno. Dijete mlađeg školskog uzrasta ne bi trebalo da uči prekasno. Prema opšteprihvaćenim mišljenjima, najbolji mentalni rad je od 8 do 11 časova, a poslije podne od 15 do 17 časova.

Roditelj treba uvijek da bude u blizini i da se pobrine da se domaći zadatak pravilno izvede. Najbolja pomoć roditelja je diskretno usmjeravanje deteta jer na taj način razvija njegovo samostalno razmišljanje.

Najčešća greška roditelja

Jedna od najčešćih grešaka roditelja je diktiranje, što često doprinosi pojačavanju pravopisnih grešaka. Mnogo bolji način je pisanje teksta po pamćenju djeteta. Ponekad se dešava da zbog neharmoničnog razvoja intelektualnih funkcija uključenih u učenje, uprkos sistematskom radu kod kuće, dijete ne postiže rezultate učenja srazmerne trudu.

