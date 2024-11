Rolke su ponovo u trendu: Evo kako da ih kombinujete da izgledate šik i moderno

Svi koji vole rolke, znaju koliko su jednostavne za stilizovanje, zato vam nudimo nekoliko šik kombinacija za jesen 2024.

Jedan od ključnih komada koji zaslužuje posebnu pažnju u jesenjim i zimskim mesecima je džemper. On pruža osjećaj udobnosti i topline, a uzimajući u obzir vremenske uslove, pravo je vrijeme da obratite pažnju na rolke.

Kako treba da izgleda idealna rolka?

Naravno, to je klasika koja nikada ne izlazi iz mode. Ali čak i unutar ovog nezamjenljivog komada, postoje različiti krojevi, od kojih svaki donosi poseban šarm. Oversize modeli su savršen izbor za one koji cijene udobnost. On može postati ključni element opuštenog stila u kombinaciji sa farmerkama. Takvi džemperi ističu figuru i lako se uklapaju u poslovne kombinacije, jer ih možete nositi ispod sakoa ili ih kombinovati sa klasičnim pantalonama ili suknjama pencil modela. Za one koji preferiraju minimalizam, oni takođe predstavljaju odličnu bazu. Među neobičnijim dizajnima, izdvajaju se asimetrični komadi. Oni unose dinamiku u svaki stajling. I naravno, aktuelni su modeli u sportskom stilu sa rajsferšlusom.

Kako stilizovati rolku prema posljednjim trendovima?

Za svakodnevne kombinacije, nosite ga sa farmerkama ravnog kroja i čizmama. Ova kombinacija je idealna za šetnje i neformalne sastanke. Ako želite stilizovaniji izgled, zamijenite farmerke za kožne pantalone, kao na Tod's reviji. I dalje udobno i savršeno za svaki dan, ali uz interesantnu igru tekstura. Za poslovni stil, upotpunite ga klasičnim odijelom: može da se nosi ispod sakoa, a možete ga staviti i preko kao šal, kao što je to uradio Fendi. Ovaj duet obezbjeđuje harmoničnu kombinaciju strogosti i udobnosti. Ne bojte se da eksperimentišete sa slojevima: džemper možete nositi preko haljina ili ispod košulja.

Može li se rolka stilizovati i za večernji izgled?

Naravno! Na primjer, sa midi suknjom od kože ili antilopa, kao što su to uradile Bottega Veneta i Stella McCartney. Takođe ga možete kombinovati sa svilenim pantalonama. Ne zaboravite na nakit i štikle. Eksperimentišite ne samo sa teksturama, već i sa bojama. A više ideja za outfite potražite u galeriji ispod.

