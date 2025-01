Da li će beba naslijediti klempave uši? Evo šta sve može da utiče na izgled ovog dijela tijela

Pročitajte zašto neka djeca imaju klempave uši i da li su one nasljedne, ali i koja su moguća rješenja.

Mnogi odrasli ljudi koji imaju klempave uši pitaju se ponekad da li će i njihova djeca naslijediti ovakav izgled ušiju. Nije to, naravno, najbitnije, ali razumljivo je da bi svi željeli da izbjegnu klempave uši ako bi mogli, kako bi izbjegli i potencijalna zadirkivanja i slično.

Djeca koja imaju klempave uši rađaju sa njima, i obično su klempava oba uha. To nije medicinski problem pa nije potrebno nikakvo liječenje, ali za neke može da predstavlja estetski problem – srećom, za to danas postoje rješenja.

Uzroci klempavih ušiju

Uši uglavnom postaju klempave kada se prevoj zadnjeg dijela bebinog uveta ne razvije dobro prije rođenja. Stručnjaci ne znaju zašto se to dešava, ali smatraju da može da bude povezano sa položajem koji beba zauzima u maminom stomaku. Ukoliko je uvo pritisnuto o zid materice, to može da smanji dotok krvi do ovog dijela tijela i možda spriječi da se uvo potpuno razvije, a ponekad su klempave uši i nasljedne, piše kidshealth.org.

Rješenja za klempave uši

Kao što smo pomenuli, klempave uši nisu medicinski problem, ne utiču na sluh niti bilo šta slično, ali svakako postoje neka rješenja koja su dostupna kada roditeljima ili djetetu smeta takav izgled ušiju.

Uši novorođenčeta su veoma mekane i fleksibilne, pa ljekari mogu u prvim nedjeljama života, ako to roditelji žele i dozvole, da stave kalup za oblikovanje na spoljašnji dio uveta. Ovaj kalup trebalo bi nježno da preoblikuje uvo i približi ga glavi. Beba ovaj kalup nosi 24 sata dnevno nekoliko nedjelja.

Oblikovanje uveta na ovaj način, međutim, ne pomaže kod starijih beba i djece, jer njihove uši nisu toliko mekane i fleksibilne. U tim slučajevima, problem klempavih ušiju može da se riješi operativnim putem, ali tek kada dete bude nešto starije.

Svakako, ako vaš mališan ima klempave ili izraženije uši, ne očajavajte - nekim mališanima to uopšte ne smeta, štaviše, tako šarmantno nose ovu svoju "manu" da postanu čak i slađi.

