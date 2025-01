Kako da naučite dijete da ne može da kupi sve odmah? Izbjegnite bacanje po podu prodavnica i histeriju

Evo kako da naučite dijete da ne može da kupi sve sada i odmah.

Sigurno ste i vi barem jednom prisustvovali sceni u prodavnici kada se neko dijete baca po podu ili histerično plače, tražeći od mame da mu kupi neku određenu stvar. Možda ste i sami u fazi kada vaš mališan govori "želim ovo" ili "kupi mi ovo" čim uđete u prodavnicu. Ova faza nije laka, ali postoji nekoliko načina koji će vam pomoći da se izborite sa prohtjevima djeteta na najbolji mogući način.

Ono što najprije treba da znate je da takvo ponašanje djeteta, odnosno to što stalno traži da mu nešto kupite, nije znak da je pohlepno, već je to normalna faza razvoja od druge do pete godine, iako roditeljima neviđeno ide na živce.

Međutim, u tom uzrastu mališanima nedostaje kontrola impulsa i sposobnost da odlažu zadovoljstvo, pa u njihovoj glavi to izgleda ovako – "želim to sada i odmah".

Kako da naučite dijete da takvo ponašanje nije dobro

Evo nekoliko savjeta koji bi mogli da vam pomognu da izliječite tu njihovu želju da sve žele sad i odmah:

Samo recite "ne"

Budimo realni, roditelji najviše vole kada mogu da usreće svoju djecu, a upravo to je razlog zašto im je teško da ponekad kažu "ne". Osim toga, lakše je popustiti nego suočiti se sa dječijim bijesom i bacanjem po podu ako djetetu ne date ono što traži, ali to nije dugoročno dobro.

Pristajanje na svaki zahtjev mališana mogao bi da ga nauči da će mu napadi bijesa pomoći da dobije sve što poželi. Da biste to izbjegli, smireno, ali odlučno recite: "Ne, nećemo to danas da kupimo". Imajte na umu da, čak i ako vaše dijete zbog toga počne da plače, vi radite ono što je najbolje za njega.

Budite dosljedni

Postavljanje i održavanje granica je jako važno za djecu, iako se njima ponekad čini da im te granice smetaju. Ali, ono što je ključno je da budete dosljedni u poštovanju postavljenih granica jer je to jedini način da mališan nauči da ne zaista znači ne, te da nikakvo plakanje i histerija neće pomoći da se predomislite i ipak mu kupite to što želi.

Pripremite ga unaprijed

Ukoliko ste planirali da dijete nečim počastite u prodavnici, unaprijed mu to recite, a i ako niste, pripremite ga unaprijed da zna šta ćete kupovati. Na primjer, recite: "Danas kupujemo samo odjeću, ne igračke" ili "Idemo samo po hljeb i mlijeko u prodavnicu, ne kupujemo ništa drugo" i ponovite mu to i pred ulazak u radnju.

U prodavnici uzmite ono što vam treba i krenite ka kasi. Takođe, možete i da zamolite mališana da vam pomogne da pronađete mlijeko, hljeb ili šta već kupujete – većina njih će biti oduševljena kada im date zadatak, usredsrediće se na to i neće obraćati pažnju na druge stvari.

Idite samo da razgledate

Kada budete imali vremena, a blizu ste prodavnice igračaka, uđite na nekoliko minuta, ali objasnite svom djetetu da ovog puta samo razgledate i ne kupujete ništa.

Poenta je da nauči da ne mora svaki ulazak u prodavnicu da znači da će nešto dobiti, te da ne mora da i ono dobije poklon kada, recimo, idete da kupite igračku za rođendan nekog mališana.

Budite spremni da odete

Ako uprkos svemu ovome dijete počne da viče u prodavnici, moleći vas da mu kupite nešto, bjesni ili se baca po podu, najbolje je da izađete zajedno sa njim napolje, bez obzira na to da li ste završili kupovinu. Recite: "Razgovarali smo o ovome, nisi me slušao/la. Sada moramo da idemo kući".

Na ovaj način pokazaćete mališanu da zaista stojite iza svojih riječi, čak i ako to znači da niste kupili čak ni ono što je trebalo.

