Kako da nosite oversajz zimsku odjeću ako ste niski? Otkrijte modne trikove za kombinovanje širokih džempera, dugih kaputa i pantalona koji vizuelno izdužuju figuru.

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Prohladna jutra već najavljuju kraj prijatnog perioda godine. Iako nas sunce još povremeno iznenadi, uskoro stiže vrijeme kada nećemo izlaziti iz debelih džempera i kaputa.

Oversajz komadi apsolutni su hit svake hladnije sezone, ali žene nižeg rasta u njima lako mogu da izgube oblik figure. Srećom, tajna dobrog stila krije se u pravilnom kombinovanju proporcija. Uz nekoliko jednostavnih trikova, predimenzionirani zimski komadi mogu da izgledaju moderno i ležerno, bez vizuelnog skraćivanja figure.

Pravilo proporcija: Kako kombinovati široke džempere i pantalone

Osnovno pravilo pri kombinovanju voluminozne odjeće jeste ravnoteža. Uz izrazito širok i težak džemper, donji dio kombinacije treba da prati liniju tijela. Umjesto veoma uskih farmerki, odličan izbor mogu da budu kožne pantalone ili modeli klasičnog, ravnog kroja.

Kada je gornji dio kombinacije glomazan, važno je da noge ostanu vizuelno izdužene. S druge strane, uz široke pantalone najbolje se slaže kraći gornji dio koji se završava u visini struka. Pravilno odabrane proporcije stvaraju skladnu siluetu i sprečavaju da odjeća vizuelno „proguta“ figuru.

Mali trikovi sa rukavima i strukom koji mijenjaju izgled kombinacije

Kod slojevitog oblačenja presudnu ulogu imaju sitni detalji. Blago zavrtanje rukava kaputa ili džempera otkriva zglobove šaka. Taj mali detalj razbija utisak teške odjeće i cijeloj silueti daje dozu lakoće.

Odličan trik je i da prednji dio džempera djelimično uvučete u pantalone. Na taj način naglašavate struk i vizuelno produžavate noge, čak i kada nosite široku i toplu zimsku odjeću.

Džemperi koji su nas osvojili prošle sezone, i u ovoj su trend:

Vidi opis Oversajz odjeća može da skrati figuru: Ova 4 modna trika prave veliku razliku, posebno kod nižih žena Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moeran džemper sa romboidima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoran Jesic/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: wavebreakmedia/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Utoimage/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AnnaStills/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Cristina RasoBoluda/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Christo/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Dugi kaputi mogu da izduže figuru ako ih nosite ovako

Žene nižeg rasta ne moraju da se odriču dugih kaputa. Važno je samo da obrate pažnju na način na koji ih nose. Kada kaput ostane otkopčan, njegove ivice stvaraju dvije jasne vertikalne linije koje vizuelno izdužuju tijelo.

Sličan princip važi i za šalove. Umjesto da debeli šal više puta obmotate oko vrata, pustite ga da slobodno pada niz tijelo. Tako ćete izbjeći dodatni volumen u gornjem dijelu kombinacije i postići izduženiji izgled.

Najvažnije pravilo je da ne morate da se odreknete omiljenih oversajz komada ako ste niski. Dovoljno je da pažljivo kombinujete širinu, dužinu i detalje kako bi zimska odjeća pratila vašu figuru, umjesto da je sakrije.

(Mondo)