Perjani, sintetički ili od memorijske pjene: Koji jastuci su najbolji za spavanje i kako da izaberete pravi?

Perjani, sintetički i jastuci od memorijske pjene razlikuju se po udobnosti, potpori za vrat i zadržavanju toplote, a evo koji bi mogao da bude najbolji izbor za vas.

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Dobar jastuk nije samo pitanje udobnosti, već i podrške koju pruža glavi i vratu tokom noći. Ipak, kada se bira novi jastuk, mnogi se vode isključivo time da li je mekan, pahuljast ili prijatan na dodir, ne razmišljajući o tome da različiti materijali imaju različite karakteristike. Dok se neki jastuci lako prilagođavaju obliku glave, drugi bolje zadržavaju visinu i pružaju čvršću potporu.

Na tržištu se najčešće mogu da se pronađu jastuci sa perjanim punjenjem, oni ispunjeni sintetičkim vlaknima i modeli od memorijske pjene. Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke, a najbolji izbor zavisi od položaja u kojem osoba najčešće spava, ličnih navika i toga da li joj tokom noći postaje previše toplo.

Jastuci od memorijske pjene pružaju potporu glavi i vratu

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Jastuci od memorijske pjene postali su popularni upravo zbog načina na koji se prilagođavaju obliku glave i vrata. Materijal reaguje na toplotu i pritisak, pa se oblikuje prema tijelu, a zatim postepeno vraća u prvobitni položaj. Njihova prednost je u tome što mogu da pruže stabilniju potporu i smanje pritisak na pojedine dijelove tijela. Zbog toga mogu da budu dobar izbor za osobe kojima klasični, mekani jastuci ne pružaju dovoljno oslonca. Ipak, nisu svi modeli isti: postoje ravni jastuci od jednog komada pjene, ali i oni sa usitnjenim punjenjem koje može lakše da se oblikuje.

Jedan od nedostataka memorijske pjene jeste zadržavanje toplote, mada to zavisi od konstrukcije jastuka i materijala od kojeg je napravljen. Osobama kojima je tokom noći često vruće mogu više da odgovaraju prozračniji modeli ili druga vrsta punjenja. Važno je i da jastuk ne bude previsok, jer tada glava može da se nađe u neprirodnom položaju.

Perjani jastuci jesu mekani, ali nisu za svakoga

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Perjani jastuci često se povezuju sa hotelskim krevetima i osjećajem luksuza. Lagani su, mekani i mogu da se oblikuju rukama, što ih čini privlačnim izborom za one koji vole da im jastuk bude prilagodljiv. Međutim, važno je da razlikujete jastuke punjene perjem od onih punjenih paperjem. Perje ima čvršću strukturu, dok je paperje mekše i vazdušastije. Zbog toga jastuci od paperja uglavnom pružaju nježniji osjećaj, dok oni sa većim udjelom perja mogu da imaju nešto izraženiju potporu.

Njihova mana je što se punjenje tokom vremena sabije, pa jastuk mora povremeno da se rastresa kako bi zadržao oblik. Nekim osobama može da bude i previše mekan, naročito ako im je potreban čvršći oslonac za vrat. Takođe, prirodno perje i paperje mogu da predstavljaju problem osobama koje su osjetljive na određene alergene, pa je u tom slučaju važno pažljivo da odaberete materijal i održavate posteljinu čistom.

Sintetički jastuci su pristupačni i jednostavni za održavanje

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Jastuci punjeni sintetičkim vlaknima, najčešće poliesterom, među najrasprostranjenijim su opcijama. Obično su pristupačniji od kvalitetnih jastuka od prirodnog paperja, a dostupni su u različitim visinama i stepenima mekoće. Njihova prednost je i jednostavnije održavanje, jer se mnogi modeli mogu da se peru u mašini, u skladu sa uputstvima proizvođača. Sintetičko punjenje može da bude odgovarajuća alternativa osobama koje ne žele proizvode životinjskog porijekla, a postoje i modeli namijenjeni osobama koje traže posteljinu pogodnu za osjetljivu kožu ili alergije.

Ipak, kvalitet i trajnost mogu znatno da se razlikuju. Jeftiniji jastuci često vremenom gube volumen, punjenje može da se zgrudva, a jastuk prestaje da pruža ravnomjernu potporu. Zato nije dovoljno da se gleda samo cijena i mekoća prilikom kupovine.

Koji jastuk da izaberete u zavisnosti od položaja spavanja?

Materijal je važan, ali visina i čvrstina jastuka često su još presudnije. Cilj je da glava i vrat budu u što neutralnijem položaju, bez pretjeranog savijanja nagore, nadole ili u stranu. Osobama koje spavaju na boku obično odgovara viši jastuk koji popunjava prostor između ramena i glave. Memorijska pjena može da bude dobar izbor zbog stabilne potpore, ali odgovaraju i drugi materijali ako jastuk zadržava potrebnu visinu.

Izvor: Yumama

Oni koji uglavnom spavaju na leđima najčešće imaju koristi od jastuka srednje visine, koji podržava vrat, ali ne gura bradu prema grudima. I u ovom slučaju memorijska pjena može da odgovara, mada dobar sintetički ili perjani model takođe može da bude udoban ukoliko ne propada previše pod težinom glave.

Za spavanje na stomaku obično je pogodniji nizak i mekan jastuk. Previše visok model može da primora vrat na veći ugao okretanja ili podizanja, što može da izaziva nelagodnost. Mekši perjani ili sintetički jastuci mogu da budu praktičan izbor, a nekim osobama najviše odgovara veoma tanak jastuk.

Kako da znate da je vrijeme za novi jastuk?

Ako se jastuk više ne vraća u prvobitni oblik, ima trajna udubljenja ili se punjenje neravnomjerno raspoređuje, moguće je da više ne pruža odgovarajuću potporu. Isto važi ako se redovno budite sa ukočenim vratom ili osjećajem nelagodnosti koji se smanjuje nakon ustajanja, iako uzrok ne mora nužno biti jastuk.

Ne postoji univerzalno pravilo da svi jastuci moraju da se mijenjaju nakon istog broja godina. Trajnost zavisi od materijala, kvaliteta izrade, načina održavanja i učestalosti korišćenja. Zato je bolje da obratite pažnju na stanje jastuka nego isključivo da se oslanjate na datum kupovine.

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Prilikom izbora novog modela korisno je da provjerite i da li se navlaka skida i pere, da li proizvođač preporučuje mašinsko pranje i da li punjenje može da se prilagodi. Ako postoji mogućnost probnog perioda, to može da bude posebno korisno jer jastuk koji djeluje udobno nekoliko minuta u prodavnici ne mora nužno da odgovara tokom cijele noći.