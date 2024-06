OVO JE NAJPOPULARNIJA RIJEČ NA SVIJETU! Gotovo svi je razumiju, a malo ko zna pravo značenje

Najpopularnija riječ je ujedno i najmisterioznija na svijetu!

Tu riječ svakodnevno upotrebljavamo, što u govoru, što u porukama koje sa nekim razmjenjujemo, a Alan Metkalf, stručnjak za istoriju i značenje riječi tvrdi da je to najčešće izgovorena i otkucana riječ na planeti. U pitanju je riječ OK!

Ako se pitate zašto smo rekli da je to možda i najmisterioznija riječ na svijetu - zato što njeno etimološko porijeklo nikada nije tačno utvrđeno. Postoji veliki broj manje ili više uvjerljivih teorija o porijeklu riječi.

Prvi put je zabilježena upotreba ovog izraza 23. marta 1839. godine, u američkim novinama "Boston mornin post". Etimološki, ova riječ nema direktne veze sa latinskim, grčkim ili bilo kojim drugim drevnim jezikom.

Oksfordski rječnik, na svom sajtu odbacuje tvrdnje da najopopularnija riječ na svijetu potiče iz nekih grčkih i škotskog izraza za u redu je, već tvrdi da je OK skraćenica od "all correct", što znači "u redu, sve tačno".

Danas ovu skraćenicu koristimo kada želimo da kažemo da smo saglasni sa nečim, da nešto odobrimo ili sagovorniku damo do znanja da smo sve razumjeli. I zanimljivo je da, gotovo da nema osobe na planeti koja neće razumjeti šta ste joj rekli tim OK, bez obzira na to kojim jezikom govori.

